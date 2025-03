Law360 Announces The Members Of Its 2025 Editorial Boards

This article has been saved to your Favorites

Access to Justice

Amy Bonderoff | Volunteers of Legal Service

Ben Weinberg | Dentons

Erin Hallagan | Latham

Jacqueline Haberfeld | Kirkland

Jennifer N. Sellitti | NJ Office of the Public Defender

Jesse Jensen | Bernstein Litowitz

John P. Lavelle Jr. | Morgan Lewis

Marissa Benavides | BraunHagey

Tamara Caldas | Kilpatrick

Verna Williams | Equal Justice Works



Aerospace & Defense

Alexander W. Major | McCarter & English

Deborah A. Curtis | Arnold & Porter

Gary S. Ward | Wiley

Jeffrey P. Bialos | Eversheds Sutherland

Joseph Berger | Thompson Hine

Justin A. Chiarodo | Blank Rome

Kurt Hamrock | Boeing

M. Yuan Zhou | Crowell & Moring





Appellate

Amy Upshaw | King & Spalding

Andrew Kim | Goodwin

Benjamin Shatz | Manatt

Brandon L. Boxler | Klein Thomas

Claire J. Evans | Wiley

Eric Palmer | Boies Schiller

James S. Azadian | Dykema

Jessica Ellsworth | Hogan Lovells

Gerald B. Cope Jr. | Akerman

Judson Littleton | Sullivan & Cromwell

Michael Kenneally | Morgan Lewis

Sarah Hogarth | McDermott



Banking

Aaron Cutler | Hogan Lovells

Alice Hrdy | Morgan Lewis

Bryan Schneider | Manatt

C. Michelle Chen | Sullivan & Cromwell

Christina J. Grigorian | Katten

Eric McLaughlin | Davis Polk

Jeffrey T. Dinwoodie | Cravath

Jonice M. Gray | Paul Hastings

Matthew Biben | King & Spalding

Matthew Bisanz | Mayer Brown

Max Bonici | Davis Wright Tremaine





Bankruptcy

Ana Alfonso | O'Melveny

Bradford Sandler | Pachulski Stang

Charles M. Tatelbaum | Tripp Scott

Erin Brady | Hogan Lovells

Evelyn Meltzer | Troutman Pepper Locke

Gregory G. Hesse | Hunton Andrews Kurth

John H. Thompson | Akerman

Nelly Almeida | Milbank

Randall Reese | Stretto

Ryan E. Manns | Norton Rose Fulbright

Stan Chiueh | Friedman Kaplan



Benefits

Carl Engstrom | Engstrom Lee

Carol Buckmann | Cohen & Buckmann

Craig A. Bitman | Morgan Lewis

Craig Kovarik | Husch Blackwell

Dan Sutter | Cohen Milstein

Diane Dygert | Seyfarth

Erin Haldorson Weber | Winston & Strawn

Jerome Schlichter | Schlichter Bogard

Joanne Roskey | Miller & Chevalier

Laura Ryan | Thompson Hine

Sarah Ghulamhussain | Freshfields

Sarah Raaii | McDermott





California

Christine Wong | Morrison Foerster

Deborah Yoon Jones | Polsinelli

Esther E. Cho | Stradley Ronon

Jeff Davidson | Covington

Jennifer Fisher | Goodwin

Jerry Singleton | Singleton Schreiber

Laura Leigh Geist | Willkie

Matt Schwartz | DLA Piper

Michael Attanasio | Cooley

Michelle Park Chiu | Morgan Lewis

Timothy J. Lucey | PG&E

Will Wagner | Greenberg Traurig



Cannabis

Alana Hans-Cohen | NY Office of Cannabis Management

Axel Bernabe | Manatt

Hannah King | Dentons

Jean Smith-Gonnell | Troutman Pepper Locke

Royce B. DuBiner | McGuireWoods

Ryan Magee | McCarter & English

Stephen Kim | Avicanna USA





Capital Markets

Douglas Dolan | Cravath

Farzad F. Damania | Katten

Jeremy Weinstein | Law Offices of Jeremy D. Weinstein

Joseph Lucosky | Lucosky Brookman

Jurgita Ashley | Thompson Hine

Mark Wetjen | Dentons

Maya Ginsburg | Lowenstein Sandler

Robin Feiner | Holland & Knight

Rupa Briggs | Hogan Lovells

Skyler Walker | Cadwalader

Tara Jackson | Akerman

Veronica Lah | Manatt

Walter Van Dorn | Seward & Kissel



Colorado

Allie Clark | Foley Hoag

Elizabeth Och | Hogan Lovells

Gillian McKean Bidgood | Polsinelli

Justin Krieger | Kilpatrick

Keila Simei Garcia | Nicolaides Fink

Nathan Moore | WilmerHale

Nicole Serfoss | Morrison Foerster





Competition

Alexis J. Gilman | Crowell & Moring

Angelo M. Russo | McGuireWoods

Ashley Howlett | Hogan Lovells

Carl W. Hittinger | BakerHostetler

Carrie Mahan | Sidley

Dan Silverman | Cohen Milstein

Katherine Dannenmaier | Yetter Coleman

Katie Ambrogi | FTC

Kenina Lee | Axinn Veltrop

Lisa M. Phelan | Morrison Foerster

Sabria McElroy | Boies Schiller

Samantha Hynes | Sullivan & Cromwell

Vic Domen | DLA Piper

William Reiss | Robins Kaplan



Compliance

Aaron Tidman | Pinterest

Amy Schuh | Morgan Lewis

Benjamin Klein | Paul Weiss

Brian Michael | Morrison Foerster

Greg Bates | Miller & Chevalier

Jonny Frank | StoneTurn

Matthew Sullivan | Hogan Lovells

Patrick T. Campbell | BakerHostetler

Rebecca Rohr | Ericsson

Tara R. Shewchuk | Medtronic

Vera Powell | King & Spalding





Connecticut

David Slossberg | Hurwitz Sagarin

Heather Wenzel | Morgan Lewis

Lauren Greenspoon | Shook Hardy

Thomas J. Rechen | McCarter & English

Travis Waller | Robins Kaplan

Wendy A. Clarke | Kelley Drye



Consumer Protection

Ashley L. Taylor Jr | Troutman Pepper Locke

Bethany G. Lukitsch | BakerHostetler

Eric Kafka | Cohen Milstein

Janine Pollack | George Feldman

Jeff Ehrlich | McGuireWoods

Jennifer S. Czeisler | Sterlington

Julie Reynolds | Robins Kaplan

Michele Shuster | Mac Murray & Shuster

Nick Lee | Lieff Cabraser

Ronald J. Levine | Herrick Feinstein

Sabita Soneji | Tycko & Zavareei

Sindhu S. Daniel | Scott + Scott





Cybersecurity & Privacy

Amy Keller | DiCello Levitt

Anna Mercado Clark | Phillips Lytle

Brock Dahl | Freshfields

Kaitlin Betancourt | Goodwin

Liisa M. Thomas | Sheppard Mullin

Linda K. Clark | Morrison Foerster

Melissa Gardner | Lieff Cabraser

Michael Bahar | Eversheds Sutherland

Samuel Cortina | King & Spalding

Sundeep Kapur | Orrick

Susan Rohol | Willkie

Tyler Bridegan | Texas Office of the Attorney General



Delaware

Andrew Blumberg | Bernstein Litowitz

Carl L. Stine | Wolf Popper

Jacqueline Rogers | Potter Anderson

James Levine | Troutman Pepper Locke

John V. Gorman | Morgan Lewis

Justin Mann | Greenberg Traurig

Kimberly Evans | Block & Leviton

Mark D. Richardson | Labaton

Michael J. Flynn | Morris Nichols

Thomas McGonigle | Barnes & Thornburg





Diversity & Inclusion

Aisha L. Greene | Cadwalader

Dominique L. Casimir | Blank Rome

Kate L. Doniger | Hecker Fink

Mala Ahuja Harker | Friedman Kaplan

Malaika Lindo | Morgan Lewis

Martin Schmelkin | Schulte Roth

Mishell Parreno Taylor | Akerman

Natalie Kernisant | Morrison Foerster



Employment Authority Discrimination

Andrew Scroggins | Seyfarth

Andrew Turnbull | Morrison Foerster

Bradford J. Kelley | Littler

Brian Clarke | Van Kampen

Harini Srinivasan | Cohen Milstein

Jessica Moldovan | Lieff Cabraser

Johnine P. Barnes | Greenberg Traurig

Mariah Berry | Muskat Devine

Nancy M. Barnes | Thompson Hine

Schwanda Rountree | Sanford Heisler

Shira Gelfand | Outten & Golden

W. John Lee | Morgan Lewis





Employment Authority Labor

James A.W. Shaw | Segal Roitman

Alan M. Klinger | Steptoe LLP

Anne Marie Lofaso | University of Cincinnati College of Law

Daniel J. Sobol | Blank Rome

Edward J. Bonett Jr. | Genova Burns

Ellen M. Bronchetti | Greenberg Traurig

Jennifer Jones | Littler

Laura A. Pierson-Scheinberg | Jackson Lewis

Nicole Buffalano | Morgan Lewis

Tony Torain | McDermott



Employment Authority Wage & Hour

Andrew Rogers | EEOC

Kimberly Cheeseman | Norton Rose Fulbright

Martine Tariot Wells | Greenberg Traurig

Penny Chen Fox | K&L Gates

Rebecca Ojserkis | Cohen Milstein

Sally Abrahamson | Werman Salas

Sarah Zenewicz | Morgan Lewis

Timothy Taylor | Holland & Knight

Travis K. Jang-Busby | Blank Rome





Energy

Andrew Levine | Stradley Ronon

Erick Hernandez Gallego | Greenberg Traurig

Javad Asghari | Simpson Thacher

Maria von Schack | O'Melveny

Nneka Obiokoye | Holland & Knight

Sigrid R. Waggener | Manatt

Toyja Kelley Sr. | Troutman Pepper Locke



Environmental

Allison Sloto | Milbank

Andrea Wortzel | Troutman Pepper Locke

Ebony H. Griffin-Guerrier | Singleton Schreiber

Emily Tabak | Kirkland

Gwendolyn Keyes | DLA Piper

Sambhav Sankar | EarthJustice

Simi Bhat | Natural Resources Defense Council

Susan Richardson | Kilpatrick

Tanya Nesbitt | Thompson Hine

Viola Vetter | Grant & Eisenhofer





Fintech

Allen Denson | Morgan Lewis

Allison Raley | Arnall Golden

Andrew Michaelson | King & Spalding

Brian Korn | Manatt

Colin Lloyd | Sullivan & Cromwell

Eric Goldberg | Akerman

Lara Flath | Skadden

Marc B. Minor | Thompson Hine

Mitzi Chang | Goodwin

Neel Maitra | Dechert

Will Conley | Ashbury Legal



Florida

Allen Pegg | Hogan Lovells

Ashley Hayes | Shook Hardy

Brian A. Briz | Holland & Knight

Brigid Cech Samole | Greenberg Traurig

Harsh Arora | Nelson Mullins

Jennifer Bullock | Morgan Lewis

Jessica Mendoza | King & Spalding

Jose M. Ferrer | Mark Migdal

Larry Silverman | Sidley

Stephanie Marie Chaissan | Berger Singerman





Georgia

Alan Holcomb | TorHoerman Law

Amanda R. Clark Palmer | Garland Samuel

Burleigh Singleton | Kilpatrick

Caroline J. Tanner | Holland & Knight

Colin Kelly | Shook Hardy

Glianny Fagundo | Thompson Hine

Michelle Stewart | King & Spalding

Shaun Zhang | Riley Safer

William C. Vail | Polsinelli



Government Contracts

Anne Robinson | Latham

Cara L. Sizemore | Wiley

Chelsea Knudson | Leidos

Erin Davis | Taft

Eva Gunasekera | Tycko & Zavareei

Gunjan Talati | Kilpatrick

Kristen E. Ittig | Arnold & Porter

Li Yu | Bernstein Litowitz

Megan Mocho | Holland & Knight

Michelle Francois | Faegre Drinker





Healthcare

Allison Shuren | Arnold & Porter

Benjamin Singer | O'Melveny

Carrie Douglas | Bracewell

Daniel Cody | Mintz

Greg Fosheim | McDermott

Jacquelyn Papish | Barnes & Thornburg

Jesse Coleman | Seyfarth

Juliet McBride | King & Spalding

Randi Seigel | Manatt

Renee Brooker | Tycko & Zavareei

Timothy J. Fry | McGuireWoods



Illinois

Brian Watson | Riley Safer

Christopher P. Hotaling | Nixon Peabody

Ervin Nevitt | Coplan + Crane

Jade Lambert | King & Spalding

Jake Plattenberger | TorHoerman Law

Renato Mariotti | Paul Hastings

Riley Mendoza | Shook Hardy

Rodney Lewis | Polsinelli

Sean Auton | Kilpatrick

Teresa Wilton Harmon | Sidley





Immigration

Brianna Pomatico | Orrick

Denise Gavica Perez | Akerman

Flavia Santos Lloyd | Santos Lloyd

John Mazzeo | Vertical Screen

Mahsa Aliaskari | Seyfarth

Monica Mananzan | Amica Center for Immigrant Rights

Otieno B. Ombok | Jackson Lewis

Vinh Duong | Holland & Knight



In-House

Bria Riley | Keurig Dr Pepper

David Buffa | Save A Lot

Jason Newton | Curi

Leeron Morad | Google

Steven Reed | Morgan Lewis





Insurance Authority General Liability

Gary P. Seligman | Wiley

Heather E. Simpson | Kennedys

Jeff Kiburtz | Pillsbury

Jonathan G. Hardin | Perkins Coie

Lawrence J. McNally Jr. | Liberty Mutual

Linda Bondi Morrison | Tressler

Ryan Buschell | Covington

Sherilyn Pastor | McCarter & English

Stephanie Sauve | Clyde & Co



Insurance Authority Property

Alycen Moss | Cozen O'Connor

James Kitces | Robins Kaplan

Jeffrey Raskin | Morgan Lewis

Kathleen Cole | Great American Insurance

Laura J. Gindele | Rivkin Radler

Mario S. Russo | McCarter & English

Michael S. Gehrt | McGuireWoods

Rukesh Korde | Covington





Insurance Authority Specialty Lines

Emily S. Hart | Wiley

Heather Habes | Covington

Heidi Lawson | Fenwick

Jorge Aviles | Hunton Andrews Kurth

Nicholas Menillo | Sullivan & Cromwell

Scott M. Seaman | Hinshaw

Sergio Oehninger | Morgan Lewis

Tamara Bruno | Pillsbury



Intellectual Property

Amanda Wieker | McGuireWoods

Brian C. Nash | Morrison Foerster

Brian Michaelis | Seyfarth

Kit Crumbley | Bracewell

David Lisson | Davis Polk

Deepro R. Mukerjee | Katten

Elizabeth Holland | A&O Shearman

Felicia Boyd | Norton Rose Fulbright

Howard J. Shire | Troutman Pepper Locke

J. Scott Evans | Adobe

Jennifer Arkowitz | Kilpatrick

Laura Franco | Mintz

Mehdi Ansari | Sullivan & Cromwell

Natalie Alfaro Gonzales | Yetter Coleman

Peter J. Toren | Law Office of Peter J. Toren





International Arbitration

Craig Gaver | Continental PLLC

David Zaslowsky | Baker McKenzie

Diora Ziyaeva | Dentons

Kabir Duggal | Arnold & Porter

Gretta Walters | Chaffetz Lindsey

Josep Galvez | 4-5 Gray's Inn Square

Marco Molina | BakerHostetler

Marisa Marinelli | Holland & Knight

Miguel López Forastier | Covington

Randa Adra | Crowell & Moring

Sara Aranjo | Morgan Lewis

Simon Navarro | Sidley

Tatiana Sainati | Wiley



International Trade

Benjamin G. Joseloff | Cravath

Britt Mosman | Willkie

Derick G. Holt | Wiley

Francesca Guerrero | Thompson Hine

Jackson Pai | Crowell & Moring

Mark Skerry | Simpson Thacher

Mary Jane Alves | Cassidy Levy

Maura Rezendes | A&O Shearman

Nithya Nagarajan | Husch Blackwell

Orga Cadet | BakerHostetler

Scott Toussaint | Gibson Dunn

Tyler Black | Thompson Coburn

Yuzhe PengLing | Akin





Legal Ethics

Amy Richardson | HWG LLP

Dan Kozusko | Willkie

James B. Kobak, Jr. | Hughes Hubbard

James Q. Walker | Perkins Coie

Paul Matthew Koning | Koning Rubarts

Rachel Nguyen | Morgan Lewis

Renee Knake Jefferson | University of Houston Law Center

Sari Montgomery | Robinson Stewart

Steven Badger | Barnes & Thornburg

Theo Liebmann | Hofstra Law School

Trisha Rich | Holland & Knight



Legal Industry

Abigail Fairman | Munger Tolles

Amanda M. Bruno | Morgan Lewis

Andrew Woltman | Statera Capital

Carole Silver | Northwestern Pritzker School of Law

Donna Wilson | Manatt

Ezra M Crawford | Crowell & Moring

Karineh Khachatourian | KXT Law

Monica Smith | Integer

Ralph Allen | Kelley Drye

Trish Lilley | Barnes & Thornburg

Valerie Brennan | Reed Smith

Yvette Ostolaza | Sidley





Legal Tech

Andrew Medeiros | Troutman Pepper Locke

Colleen Nihill | Morgan Lewis

Conan Hines | Fried Frank

Eva Y. Mak | Freshfields

Joan Holman | Barnes & Thornburg

John Lanza | Foley Hoag

Julia Montgomery | King & Spalding

Mark Brennan | Hogan Lovells

Matt Coatney | Thompson Hine

Pere Puig Folch | Cohen & Gresser

Ray Mangum | Redgrave

Vanessa Barsanti | Kirkland



Life Sciences

Arman Oruc | Goodwin

Bethany Hills | White & Case

Chad Landmon | Polsinelli

Derrick Lott | A&O Shearman

Keerthika M. Subramanian | Winston & Strawn

Matt Karlyn | Morrison Foerster

Meena Datta | Sidley

Ross Margulies | Manatt

Sean Sheridan | Charles River Associates

Tasha Francis Gerasimow | Kirkland





Massachusetts

Christopher J.C. Herbert | Goodwin

David G. Lazarus | Foley Hoag

Dean A. Elwell | McCarter & English

Eric Gold | Manatt

Francis R. Powell | Nelson Mullins

Melissa Nott Davis | Nelson Mullins

Nathaniel R. Mendell | Morrison Foerster

Rachelle A. Dubow | Morgan Lewis

Shamis Beckley | Cooley

Terence P. McCourt | Greenberg Traurig



Media & Entertainment

Amin Al-Sarraf | Troutman Pepper Locke

Bernadette Coppola | Kirkland

Christopher Chatham | Manatt

Christopher M. Repole | Jackson Lewis

Craig Sperling | Wiley

David Halberstadter | Katten

Dennis Wilson | Kilpatrick

George Wukoson | Everyday Health

Jane Pinho | Covington

Natalie Spears | Dentons

Reena Jain | Blank Rome

Shelita Stewart | Hogan Lovells

Wes Earnhardt | Cravath





Mergers & Acquisitions

Arthur M. Nathan | Dykema

Demetra Karamanos | Jones Day

Elizabeth T. Gross | Polsinelli

Jalpit Amin | Hogan Lovells

Joshua Ayal | Freshfields

Justin King | King & Spalding

Kelsie Knight | Holland & Knight

Michael Chao | Simpson Thacher

Michael G. O'Bryan | Morrison Foerster

Nicholas E. Rodriguez | Winston & Strawn

Paul Pryzant | Seyfarth

Renee Zaytsev | Boies Schiller



Michigan

Andrew J. Clopton | Jones Day

Cary McGehee | Pitt McGehee

Emily Petroski | Jackson Lewis

Louis P. Gabel | Jones Day

Roger P. Meyers | Bush Seyferth

Scott J. Hill | Varnum

Tiffany R. Ellis | Peiffer Wolf





Native American

Ben Mayer | K&L Gates

Emily Harwell | Lieff Cabraser

Kimberly C. Gordy | BakerHostetler

Max Spivak | Morongo Band of Mission Indians

Rachel Saimons | Kilpatrick

Sarah Murray | Brownstein Hyatt

T. Michael Andrews | The Ragnar Group

Taylour Boboltz | Hobbs Straus

Tierra Marks | Barnhouse Keegan

Troy A. Eid | Greenberg Traurig



New Jersey

Diana C. Manning | Bressler Amery

Gianfranco A. Pietrafesa | Archer & Greiner

Jeffrey S. Jacobson | Faegre Drinker

Lisa Ann T. Ruggiero | Troutman Pepper Locke

Michael C. Zogby | Barnes & Thornburg

Michelle Silverman | Morgan Lewis

Paul Josephson | Duane Morris

Rayna Kessler | Robins Kaplan

Ricardo Solano Jr | Gibbons

Steven Daroci | Seeger Weiss

Timothy Haggerty | Friedman Kaplan





New York

Craig Leslie | Phillips Lytle

Douglas Curran | Anderson Kill

Ellen B. Unger | Stradley Ronon

Gabe Berg | Robins Kaplan

Ian Shapiro | Cooley

John H. Chun | Herrick Feinstein

Kelly Cardin | Littler

Marian Waldmann Agarwal | Morrison Foerster

Michael E. Hamburger | Gibbons

Michael Kuh | Hogan Lovells

Russell Yankwitt | Yankwitt LLP



North Carolina

Aaron M. Houck | Robinson Bradshaw

Amanda Nitto | Robinson Bradshaw

Daniel Simon | Nelson Mullins

Giles Rhodenhiser | Phelps Dunbar

Kimberly Zirkle | Bradley Arant

Leah Campbell | Bradley Arant

Rob Lindholm | Nelson Mullins

Steve Berlin | Kilpatrick





Pennsylvania

Aaron D. Suh | Morgan Lewis

Eli Segal | Stapleton Segal

Gerald J. Stubenhofer Jr. | McGuireWoods

Jackson Teague | Hangley Aronchick

Jonathan G. Lombardo | BakerHostetler

Kaitlyn R. Maxwell | Greenberg Traurig

Megan E. Thompson | Herrick Feinstein

Michael Schwartz | BakerHostetler

Ryan M. Moore | Klehr Harrison

Susan Nieto | Reed Smith

Valerie E. Brown | Polsinelli



Personal Injury & Medical Malpractice

Benjamin Crane | Coplan + Crane

Elizabeth A. Bailey | Grant & Eisenhofer

Jordan Merson | Merson Law

Marcella Ducca | Greenberg Traurig

Megan Bonanni | Pitt McGehee

Raoul Shah | Robins Kaplan





Private Equity

Ackneil M. Muldrow III | Weil

Adam M. Sanchez | Cravath

Alain Dermarkar | A&O Shearman

Alan Roth | Winston & Strawn

Cassandra W. Borchers | Thompson Hine

David Marks | Holland & Knight

Grace Jamgochian | Sidley

Ian N. Bushner | Freshfields

Joseph Halloum | King & Spalding

Kimberly Smith | Katten

Todd Schwartz | Hogan Lovells



Product Liability

Christopher Ayers | Seeger Weiss

David Sneed | Covington

Elliot Kaye | Cooley

Jamie Lanphear | Reed Smith

Jennifer Greenblatt | Goldman Ismail

John Lyons | Boies Schiller

Jonathan Tam | Paul Weiss

Kristen Luck | BakerHostetler

Orla Thompson | Cozen O'Connor

Paige Sharpe | Arnold & Porter

Robbie Jost | Crowell & Moring

Sabrina R. Gallo | Greenberg Traurig





Real Estate Authority

Alexander Lycoyannis | Holland & Knight

Anita Famili | Manatt

Anita Laremont | Fried Frank

Bonnie Neuman | Cadwalader

Brett M. Jackson | WilmerHale

Bryan Connolly | DLA Piper

David Kaye | Ropes & Gray

Gavin M. Loughlin | Greenberg Traurig

Guy Maisnik | Jeffer Mangels

James O'Brien | Seyfarth

Janis K. Cheezem | Akerman

Jessica Fluehr | O'Melveny

John Livingston | Kilpatrick

Julia Schmidt | King & Spalding

LaVon M. Johns | Riley Safer

Madison K.B. Wyche | McGuireWoods

Rachel J. Lewis | Morgan Lewis

Steven Nudelman | Greenbaum Rowe

Stuart M. Saft | Holland & Knight

Terri Adler | Adler & Stachenfeld



Securities

A. Kristina Littman | Willkie

David Kanarek | American Express Co.

Haima Marlier | Morrison Foerster

J. Marco Janoski Gray | Robbins Geller

Jeremy Robinson | Bernstein Litowitz

Lauren A. Ormsbee | Labaton

Meredith Karp | Simpson Thacher

Reagan Drake | Nasdaq

Sarah Lightdale | Cooley

Stephanie Nicolas | WilmerHale

Tracy S. Combs | Greenberg Traurig

Winston P. Hsiao | Skadden





Sports & Betting

Binta Niambi Brown | Manatt

CJ Harrington | Hogan Lovells

David Moreno | Norton Rose Fulbright

Irwin Raij | Sidley

Jodi S. Balsam | Brooklyn Law School

Johnny ElHachem | Holland & Knight

Justin Stempeck | Mass. Gaming Commission

Matthew I. W. Baker | Genova Burns

Rich Le Page | Sullivan & Cromwell

Robert Gianchetti | Covington

TaRonda Randall | Husch Blackwell

Tatum Wheeler | Ropes & Gray

Zachary Schreiber | Weil



Tax Authority Federal

Diana Erbsen | DLA Piper

Elizabeth L. McGinley | Bracewell

Eric M. Nemeth | Varnum

Isaac Wheeler | Sullivan & Cromwell

Jeffrey A. Mannisto | Manatt

Lawrence M. Hill | Steptoe LLP

Libin Zhang | Fried Frank

Mary McNulty | Holland & Knight

S. Starling Marshall | Crowell & Moring

Sarah-Jane Morin | Morgan Lewis

Xenia Garofalo | Eversheds Sutherland





Tax Authority International

Alex Jupp | Skadden

Alison Maxwell | DLA Piper

Arvind Ravichandran | Cravath

Carlos F. Ortiz | BakerHostetler

Caroline Ngo | McDermott

Chad M. Vanderhoef | Holland & Knight

Eman Cuyler | Skadden

James Maynor | Greenberg Traurig

Jennifer Lindy | Akerman

Marcus Schmidbauer | Morgan Lewis

Megan Hall | Eversheds Sutherland

Moniza Syeda | Tolley-*



Tax Authority State & Local

Adam J. Neil | Parker Poe

Chelsea Marmor | Eversheds Sutherland

David Hughes | Kilpatrick

Ilya Lipin | BDO USA

Jennifer Karpchuk | Chamberlain Hrdlicka

John E. Hayashi | Hayashi Tax

Justin Cupples | Morgan Lewis

Marc A. Simonetti | State Tax Law

Mark A. Loyd | Dentons

Michael J. Bowen | Akerman

Nathaniel Bessey | Brann & Isaacson

Shail P. Shah | Greenberg Traurig





Telecommunications

Abram Shanedling | Sheppard Mullin

Andrew Jay Schwartzman | Benton Institute

Christine Reilly | Manatt

Douglas Dimitroff | Phillips Lytle

John Jett | Kilpatrick

Joshua S. Turner | Wiley

Michael Hurwitz | Willkie

Robert M. McDowell | Cooley

Stephanie Roy | Morgan Lewis

T. Scott Thompson | Mintz

Virginia Bell Flynn | Troutman Pepper Locke



Texas

Andrew LeGrand | Gibson Dunn

Christin Jones | Kilpatrick

Elizabeth C. Brandon | Reed Smith

Elizabeth Khoury Ali | Morgan Lewis

Elizabeth Ross Hadley | Greenberg Traurig

Paul L. Singer | Kelley Drye

R. Dean Gresham | Certum Group

Stephanie McGraw | Shook Hardy





Transportation

Andrew Barr | Greenberg Traurig

Anita Mosner | Holland & Knight

Brent Hawkins | Morgan Lewis

David T. Norton | Shackelford McKinley

Erin Applebaum | Kreindler & Kreindler

Joanne Rotondi | Hogan Lovells

Julie Maurer | Husch Blackwell

Laura C. Baucus | Dykema

Mimi S. Dennis | Crowell & Moring

Natalie Zagari | McGuireWoods



Trials

Angela Zambrano | Sidley

Brittany L. Sukiennik | Cravath

Emma R. Schuering | Polsinelli

Irina Khasin | Greenberg Traurig

Jordan Estes | Gibson Dunn

Justin Jones Rodriguez | Manatt

Michael R. Carey | Dykema

Sandra Edwards | Winston & Strawn

Shawn Crowley | Hecker Fink

TaCara Harris | King & Spalding





Washington

Alexander Baehr | Summit Law

Ashley Langley | Miller Nash

Ashley Sherwood | Seyfarth

Patty Eakes | Morgan Lewis

Rachel Tallon Reynolds | Wilson Elser

Roger Wylie | Kilpatrick

Thomas Tobin | Perkins Coie



White Collar

Arun G. Rao | Mayer Brown

Carole S. Rendon | BakerHostetler

Diana R. Shaw | Wiley

Gejaa Gobena | Hogan Lovells

Ivy Wang | Greenberg Traurig

John Lauro | Lauro & Singer

Kenneth Polite | Sidley

Laura Vartain | Kirkland

Randy S. Grossman | Manatt

Roslynn R. Mauskopf | Bracewell

Sagar Ravi | McDermott

Sandra Moser | Morgan Lewis





Law360 is pleased to announce the formation of its 2025 Editorial Advisory Boards.The editorial advisory boards provide feedback on Law360's coverage and expert insight on how best to shape future coverage.The members of Law360's 2025 Editorial Advisory Boards are:* - Tolley is part of LexisNexis Legal & Professional, a RELX company, which owns Law360.

