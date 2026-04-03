Law360 Announces The Members Of Its 2026 Editorial Boards

The editorial advisory boards provide feedback on Law360's coverage and expert insight on how best to shape future coverage.
The members of Law360's 2026 Editorial Advisory Boards are:
Access to Justice
James B. Kobak, Jr. | Hughes Hubbard
Megan B. Poetzel | Jenner & Block
Tamara Serwer Caldas | Kilpatrick
Erin Allione | Latham
Sirena Castillo | Manatt
Nicholas J. Hoffman | McGuireWoods
Rachel L. Strong | Morgan Lewis
Rene Kathawala | Orrick
Raoul Shah | Robins Kaplan
Dana Foster | White & Case
Amy Bonderoff | Volunteers of Legal Service
David Patton | Hecker Fink
James B. Kobak, Jr. | Hughes Hubbard
Megan B. Poetzel | Jenner & Block
Tamara Serwer Caldas | Kilpatrick
Erin Allione | Latham
Sirena Castillo | Manatt
Nicholas J. Hoffman | McGuireWoods
Rachel L. Strong | Morgan Lewis
Rene Kathawala | Orrick
Raoul Shah | Robins Kaplan
Dana Foster | White & Case
Amy Bonderoff | Volunteers of Legal Service
David Patton | Hecker Fink
Aerospace & Defense
Sandeep N. Nandivada | Morrison Foerster
Sean Skiffington | A&O Shearman
Mike Mason | Hogan Lovells
M. Yuan Zhou | Crowell & Moring
David Panzer | Fluet
Dara A. Panahy | Milbank
Michelle Pector | Morgan Lewis
Edward V. Arnold | Seyfarth
Kurt Hamrock | Boeing
Sandeep N. Nandivada | Morrison Foerster
Sean Skiffington | A&O Shearman
Mike Mason | Hogan Lovells
M. Yuan Zhou | Crowell & Moring
David Panzer | Fluet
Dara A. Panahy | Milbank
Michelle Pector | Morgan Lewis
Edward V. Arnold | Seyfarth
Kurt Hamrock | Boeing
Appellate
Aileen M. McGrath | Morrison Foerster
Jessica Ellsworth | Hogan Lovells
Gerald B. Cope, Jr. | Akerman
Eric Palmer | Boies Schiller
Benjamin G. Shatz | Duane Morris
Sarah P. Hogarth | McDermott
Colleen Roh Sinzdak | Milbank
Bryan M. Killian | Morgan Lewis
Igor Timofeyev | Paul Hastings
Kwaku Akowuah | Sidley
Adam Banks | White & Case
Claire J. Evans | Wiley
Aileen M. McGrath | Morrison Foerster
Jessica Ellsworth | Hogan Lovells
Gerald B. Cope, Jr. | Akerman
Eric Palmer | Boies Schiller
Benjamin G. Shatz | Duane Morris
Sarah P. Hogarth | McDermott
Colleen Roh Sinzdak | Milbank
Bryan M. Killian | Morgan Lewis
Igor Timofeyev | Paul Hastings
Kwaku Akowuah | Sidley
Adam Banks | White & Case
Claire J. Evans | Wiley
Banking
C. Michelle Chen | Sullivan & Cromwell
Ginny Childs | Akerman
Peter Beardsley | Loeb & Loeb
Bryan Schneider | Manatt
Matthew Bisanz | Mayer Brown
William Jauquet | Morgan Lewis
Jonice M. Gray | Paul Hastings
Samuel Kleiner | Paul Weiss
Salvatore Astorina | JPMorgan
Edward P. O'Keefe | Moore & Van Allen
C. Michelle Chen | Sullivan & Cromwell
Ginny Childs | Akerman
Peter Beardsley | Loeb & Loeb
Bryan Schneider | Manatt
Matthew Bisanz | Mayer Brown
William Jauquet | Morgan Lewis
Jonice M. Gray | Paul Hastings
Samuel Kleiner | Paul Weiss
Salvatore Astorina | JPMorgan
Edward P. O'Keefe | Moore & Van Allen
Bankruptcy
Erin Brady | Hogan Lovells
Tara LeDay | Husch Blackwell
John Thompson | Akerman
Adam Shpeen | Davis Polk
Stan Chiue | Friedman Kaplan
Ingrid Bagby | Haynes Boone
Ana Alfonso | O'Melveny
Bradford Sandler | Pachulski Stang
Ilyse Homer | Berger Singerman
Charles Tatelbaum | Tripp Scott
Ryan E. Manns | Norton Rose Fulbright
Chief Judge Alan Trust | New York Eastern Bankruptcy Court
Erin Brady | Hogan Lovells
Tara LeDay | Husch Blackwell
John Thompson | Akerman
Adam Shpeen | Davis Polk
Stan Chiue | Friedman Kaplan
Ingrid Bagby | Haynes Boone
Ana Alfonso | O'Melveny
Bradford Sandler | Pachulski Stang
Ilyse Homer | Berger Singerman
Charles Tatelbaum | Tripp Scott
Ryan E. Manns | Norton Rose Fulbright
Chief Judge Alan Trust | New York Eastern Bankruptcy Court
Benefits
Seth J. Hanft | BakerHostetler
Ryan Wheeler | Cohen Milstein
Kyoko Takahashi Lin | Davis Polk
Kellie M. Thomas | Jackson Lewis
Kate Ulrich Saracene | Katten
Richard E. Nowak | Mayer Brown
Craig A. Bitman | Morgan Lewis
Diane Dygert | Seyfarth
Amy Rubin | Sidley
Carol Buckmann | Cohen & Buckmann
Carl Engstrom | Engstrom Lee
Ali Haffner | Elevance
Seth J. Hanft | BakerHostetler
Ryan Wheeler | Cohen Milstein
Kyoko Takahashi Lin | Davis Polk
Kellie M. Thomas | Jackson Lewis
Kate Ulrich Saracene | Katten
Richard E. Nowak | Mayer Brown
Craig A. Bitman | Morgan Lewis
Diane Dygert | Seyfarth
Amy Rubin | Sidley
Carol Buckmann | Cohen & Buckmann
Carl Engstrom | Engstrom Lee
Ali Haffner | Elevance
California
Megan Nishikawa | Hogan Lovells
Kate Cahoy | Covington
Megan Kayo | Freshfields
Christine Noelle Fitzgerald | Katten
Caroline Y. Barbee | Kilpatrick
Manita Rawat | Morgan Lewis
Sharon Flanagan | Sidley
Jessica Lewis | WilmerHale
Bahram Seyedin-Noor | Alto Litigation
Mack Jenkins | Hecker Fink
Megan Nishikawa | Hogan Lovells
Kate Cahoy | Covington
Megan Kayo | Freshfields
Christine Noelle Fitzgerald | Katten
Caroline Y. Barbee | Kilpatrick
Manita Rawat | Morgan Lewis
Sharon Flanagan | Sidley
Jessica Lewis | WilmerHale
Bahram Seyedin-Noor | Alto Litigation
Mack Jenkins | Hecker Fink
Cannabis
Joanne Caceres | Dentons
Meghana D. Shah | Eversheds Sutherland
David M. White | Seton Hall University School of Law
Slates Veazey | Bradley Arant
Jean Smith-Gonnell | Frantz Ward
Anita Famili | Manatt
Stanley Jutkowitz | Seyfarth
Gregg Hilzer | Stevens & Lee
Brian M. McGovern | Archer & Greiner
Joanne Caceres | Dentons
Meghana D. Shah | Eversheds Sutherland
David M. White | Seton Hall University School of Law
Slates Veazey | Bradley Arant
Jean Smith-Gonnell | Frantz Ward
Anita Famili | Manatt
Stanley Jutkowitz | Seyfarth
Gregg Hilzer | Stevens & Lee
Brian M. McGovern | Archer & Greiner
Capital Markets
Kristin H. Burns | Eversheds Sutherland
Lilyanna Peyser | Fenwick
Rupa Briggs | Hogan Lovells
Mark Wood | Katten
Ryan J. Patrone | Cravath
Daniel P. Gibbons | Davis Polk
Atma Kabad | Gibson Dunn
Veronica Lah | Manatt
Daniel L. Woodard | McDermott
Jonathon Jackson | Milbank
Alan Fishman | Sullivan & Cromwell
Erica Hogan | White & Case
Kristin H. Burns | Eversheds Sutherland
Lilyanna Peyser | Fenwick
Rupa Briggs | Hogan Lovells
Mark Wood | Katten
Ryan J. Patrone | Cravath
Daniel P. Gibbons | Davis Polk
Atma Kabad | Gibson Dunn
Veronica Lah | Manatt
Daniel L. Woodard | McDermott
Jonathon Jackson | Milbank
Alan Fishman | Sullivan & Cromwell
Erica Hogan | White & Case
Colorado
Nicole Serfoss | Morrison Foerster
Elizabeth Och | Hogan Lovells
Allie Clark | Foley Hoag
Matthew Kapsak | Polsinelli
Greta A. Matzen | Nicolaides Fink
Nicole Serfoss | Morrison Foerster
Elizabeth Och | Hogan Lovells
Allie Clark | Foley Hoag
Matthew Kapsak | Polsinelli
Greta A. Matzen | Nicolaides Fink
Competition
Lisa M. Phelan | Morrison Foerster
Carl W. Hittinger | BakerHostetler
William Reiss | Crowell & Moring
Sabria McElroy | Boies Schiller
Daniel Silverman | Cohen Milstein
Jason Husgen | Husch Blackwell
Amanda L. Wait | Michael Best
Fiona A. Schaeffer | Milbank
Matthew Gold | MoloLamken
Carrie Mahan | Sidley
Lawrence Wu | NERA
Kay Dannenmaier | Texas Office of the Attorney General
Mark Botti | Botti Antitrust Consulting
Kenina J. Lee | Axinn Veltrop
Lisa M. Phelan | Morrison Foerster
Carl W. Hittinger | BakerHostetler
William Reiss | Crowell & Moring
Sabria McElroy | Boies Schiller
Daniel Silverman | Cohen Milstein
Jason Husgen | Husch Blackwell
Amanda L. Wait | Michael Best
Fiona A. Schaeffer | Milbank
Matthew Gold | MoloLamken
Carrie Mahan | Sidley
Lawrence Wu | NERA
Kay Dannenmaier | Texas Office of the Attorney General
Mark Botti | Botti Antitrust Consulting
Kenina J. Lee | Axinn Veltrop
Compliance
Brian Michael | Morrison Foerster
Imogen Haddon | News Corp
Teri Cotton Santos | Phillips 66
Liz Lindquist | Arnold & Porter
Matthew Sullivan | Hogan Lovells
Daniel Cendan | Freshfields
Amy E. Schuh | Morgan Lewis
Benjamin Klein | Paul Weiss
Ranah Esmaili | Sidley
Jonathan Drimmer | Steptoe
Brian Michael | Morrison Foerster
Imogen Haddon | News Corp
Teri Cotton Santos | Phillips 66
Liz Lindquist | Arnold & Porter
Matthew Sullivan | Hogan Lovells
Daniel Cendan | Freshfields
Amy E. Schuh | Morgan Lewis
Benjamin Klein | Paul Weiss
Ranah Esmaili | Sidley
Jonathan Drimmer | Steptoe
Connecticut
David Slossberg | Hurwitz Sagarin
Wendy A. Clarke | Kelley Drye
Thomas J. Rechen | McCarter & English
Mark F. Parise | Morgan Lewis
Travis Waller | Robins Kaplan
David Slossberg | Hurwitz Sagarin
Wendy A. Clarke | Kelley Drye
Thomas J. Rechen | McCarter & English
Mark F. Parise | Morgan Lewis
Travis Waller | Robins Kaplan
Consumer Protection
Michelle Meyers | Singleton Schreiber
Joel M. Sweet | Berger Montague
Clay Marquez | Crowell & Moring
Laina M. Herbert | Grant & Eisenhofer
Jeff Ehrlich | McGuireWoods
Ashley L. Taylor, Jr. | Troutman
Christina Tusan | Tusan Law
Dena Sharp | Girard Sharp
Christopher L. Ayers | Sbaiti & Company
Jennifer Czeisler | Sterlington
Chet B. Waldman | Wolf Popper
Anna S. McLean | Sheppard
Michelle Meyers | Singleton Schreiber
Joel M. Sweet | Berger Montague
Clay Marquez | Crowell & Moring
Laina M. Herbert | Grant & Eisenhofer
Jeff Ehrlich | McGuireWoods
Ashley L. Taylor, Jr. | Troutman
Christina Tusan | Tusan Law
Dena Sharp | Girard Sharp
Christopher L. Ayers | Sbaiti & Company
Jennifer Czeisler | Sterlington
Chet B. Waldman | Wolf Popper
Anna S. McLean | Sheppard
Criminal Practice
Jamie Lang | King & Spalding
Samuel M. Braverman | Anderson Kill
Jason Linder | Willkie
Joseph De Gregorio | JN Advisor
Tony Brown | Adams Duerk
Jarrod L. Schaeffer | Abell Eskew
Jennifer Sellitti | NJ Office of the Public Defender
Jamie Lang | King & Spalding
Samuel M. Braverman | Anderson Kill
Jason Linder | Willkie
Joseph De Gregorio | JN Advisor
Tony Brown | Adams Duerk
Jarrod L. Schaeffer | Abell Eskew
Jennifer Sellitti | NJ Office of the Public Defender
Cybersecurity & Privacy
Kaitlin Betancourt | Goodwin
Igor Gorlach | King & Spalding
Edward J. McAndrew | BakerHostetler
Karina Puttieva | Cohen Milstein
Ben Berkowitz | Keker
Vishnu Shankar | Morgan Lewis
Rocio Palomo | Munck Wilson
Anna Mercado Clark | Phillips Lytle
Elimu Kajunju | Rimon
Kim Sim Sandell | Thompson Hine
Alessandra Swanson | Winston & Strawn
Liisa Thomas | Sheppard
Kaitlin Betancourt | Goodwin
Igor Gorlach | King & Spalding
Edward J. McAndrew | BakerHostetler
Karina Puttieva | Cohen Milstein
Ben Berkowitz | Keker
Vishnu Shankar | Morgan Lewis
Rocio Palomo | Munck Wilson
Anna Mercado Clark | Phillips Lytle
Elimu Kajunju | Rimon
Kim Sim Sandell | Thompson Hine
Alessandra Swanson | Winston & Strawn
Liisa Thomas | Sheppard
Delaware
Thomas McGonigle | Barnes & Thornburg
Gail Weinstein | Fried Frank
Vivek Upadhya | Grant & Eisenhofer
Justin Mann | Greenberg Traurig
Mary T. Reale | Kirkland
Mark D. Richardson | Labaton Keller
Jody C. Barillare | Morgan Lewis
Robert B. Greco | Richards Layton
James Levine | Troutman
Peter C. McGivney | Berger McDermott
Jacqueline Rogers | Potter Anderson
Kimberly Evans | Block & Leviton
Thomas McGonigle | Barnes & Thornburg
Gail Weinstein | Fried Frank
Vivek Upadhya | Grant & Eisenhofer
Justin Mann | Greenberg Traurig
Mary T. Reale | Kirkland
Mark D. Richardson | Labaton Keller
Jody C. Barillare | Morgan Lewis
Robert B. Greco | Richards Layton
James Levine | Troutman
Peter C. McGivney | Berger McDermott
Jacqueline Rogers | Potter Anderson
Kimberly Evans | Block & Leviton
Diversity & Inclusion
Mark A. Baugh | Baker Donelson
Christopher Wilkinson | Perkins Coie
Mala Ahuja Harker | Friedman Kaplan
Monica H. Khetarpal | Jackson Lewis
Malaika Lindo | Morgan Lewis
Mark Franco | Rimon
Annette Tyman | Seyfarth
Wesley Bizzell | Altria
Mark A. Baugh | Baker Donelson
Christopher Wilkinson | Perkins Coie
Mala Ahuja Harker | Friedman Kaplan
Monica H. Khetarpal | Jackson Lewis
Malaika Lindo | Morgan Lewis
Mark Franco | Rimon
Annette Tyman | Seyfarth
Wesley Bizzell | Altria
Employment Authority Discrimination
Tanvir H. Rahman | Filippatos PLLC
Jamie Crook | California Civil Rights Department
Louis Lopez | AARP Foundation
Johnine P. Barnes | Greenberg Traurig
Jessica Moldovan | Lieff Cabraser
Harini Srinivasan | Cohen Milstein
Gerald L. Maatman, Jr. | Duane Morris
Bradford J. Kelley | Littler
Stephanie L. Sweitzer | Morgan Lewis
Andrew Scroggins | Seyfarth
Nancy Barnes | Thompson Hine
Fred Melkey | Emerson Electric
Tanvir H. Rahman | Filippatos PLLC
Jamie Crook | California Civil Rights Department
Louis Lopez | AARP Foundation
Johnine P. Barnes | Greenberg Traurig
Jessica Moldovan | Lieff Cabraser
Harini Srinivasan | Cohen Milstein
Gerald L. Maatman, Jr. | Duane Morris
Bradford J. Kelley | Littler
Stephanie L. Sweitzer | Morgan Lewis
Andrew Scroggins | Seyfarth
Nancy Barnes | Thompson Hine
Fred Melkey | Emerson Electric
Employment Authority Labor
David Pryzbylski | Barnes & Thornburg
Daniel V. Johns | Cozen O'Connor
Trecia Moore | Husch Blackwell
Anne Marie Lofaso | University of Cincinnati College of Law
Daniel J. Sobol | Blank Rome
Matthew Ritzman | Honigman
Laura A. Pierson-Scheinberg | Jackson Lewis
Tony Torain | McDermott
Mark L. Stolzenburg | Morgan Lewis
Alan M. Klinger | Steptoe
Cary Burke | Lee Meier Burke
James Shaw | Segal Roitman
David Pryzbylski | Barnes & Thornburg
Daniel V. Johns | Cozen O'Connor
Trecia Moore | Husch Blackwell
Anne Marie Lofaso | University of Cincinnati College of Law
Daniel J. Sobol | Blank Rome
Matthew Ritzman | Honigman
Laura A. Pierson-Scheinberg | Jackson Lewis
Tony Torain | McDermott
Mark L. Stolzenburg | Morgan Lewis
Alan M. Klinger | Steptoe
Cary Burke | Lee Meier Burke
James Shaw | Segal Roitman
Employment Authority Wage & Hour
David J. Cohen | Stephan Zouras LLC
Martine Tariot Wells | Greenberg Traurig
Travis K. Jang-Busby | Blank Rome
Rebecca Ojserkis | Cohen Milstein
Timothy Taylor | Holland & Knight
Richard Reibstein | Troutman
Don Foty | Foty Law Group
Annie Ellis | Law Office of Annie M. Ellis
Scott Hecker | Conn Maciel Carey
David J. Cohen | Stephan Zouras LLC
Martine Tariot Wells | Greenberg Traurig
Travis K. Jang-Busby | Blank Rome
Rebecca Ojserkis | Cohen Milstein
Timothy Taylor | Holland & Knight
Richard Reibstein | Troutman
Don Foty | Foty Law Group
Annie Ellis | Law Office of Annie M. Ellis
Scott Hecker | Conn Maciel Carey
Energy
Sean Lev | HWG LLP
J. Michael Showalter | ArentFox Schiff
Nneka Obiokoye | Holland & Knight
Raunaq Niqui Kohli | Jenner & Block
Diana Jeschke | Linklaters
Jane Accomando | Morgan Lewis
Tara Higgins | Sidley
Javad Asghari | Simpson Thacher
Brandon Marzo | Troutman
Eric Pogue | Willkie
Sean Lev | HWG LLP
J. Michael Showalter | ArentFox Schiff
Nneka Obiokoye | Holland & Knight
Raunaq Niqui Kohli | Jenner & Block
Diana Jeschke | Linklaters
Jane Accomando | Morgan Lewis
Tara Higgins | Sidley
Javad Asghari | Simpson Thacher
Brandon Marzo | Troutman
Eric Pogue | Willkie
Environmental
Ebony H. Griffin-Guerrier | Singleton Schreiber
Noelle E. Wooten | Baker Donelson
Jayni F. Hein | Covington
Stacey Geis | Crowell & Moring
Wilson M. Dunlavey | Lieff Cabraser
Mindy Goldstein | Emory University School of Law
Stacie B. Fletcher | Gibson Dunn
Matthew D. Thurlow | Morgan Lewis
Byron Taylor | Sidley
Larry Silver | Langsam Stevens
Ebony H. Griffin-Guerrier | Singleton Schreiber
Noelle E. Wooten | Baker Donelson
Jayni F. Hein | Covington
Stacey Geis | Crowell & Moring
Wilson M. Dunlavey | Lieff Cabraser
Mindy Goldstein | Emory University School of Law
Stacie B. Fletcher | Gibson Dunn
Matthew D. Thurlow | Morgan Lewis
Byron Taylor | Sidley
Larry Silver | Langsam Stevens
Fintech
Trace Schmeltz | Barnes & Thornburg
Andrew Michaelson | King & Spalding
Stephen Palley | Brown Rudnick
Mercedes Tunstall | Cadwalader
Laurel Loomis Rimon | Jenner & Block
Brian S. Korn | Manatt
Joshua B. Sterling | Milbank
Allen Denson | Morgan Lewis
Meagan Griffin | Paul Hastings
Kristin Teager | Sidley
Ladan Stewart | White & Case
Trace Schmeltz | Barnes & Thornburg
Andrew Michaelson | King & Spalding
Stephen Palley | Brown Rudnick
Mercedes Tunstall | Cadwalader
Laurel Loomis Rimon | Jenner & Block
Brian S. Korn | Manatt
Joshua B. Sterling | Milbank
Allen Denson | Morgan Lewis
Meagan Griffin | Paul Hastings
Kristin Teager | Sidley
Ladan Stewart | White & Case
Florida
Allen Pegg | Hogan Lovells
Kenway Wong | Akerman
Brigid Cech Samole | Greenberg Traurig
Eduardo M. Leal | Kirkland
Jennifer Bullock | Morgan Lewis
Harsh Arora | Nelson Mullins
Michelle Bernstein | Polsinelli
Kelsey Black | Black Law
Joseph Kaye | The Moskowitz Law Firm
Allen Pegg | Hogan Lovells
Kenway Wong | Akerman
Brigid Cech Samole | Greenberg Traurig
Eduardo M. Leal | Kirkland
Jennifer Bullock | Morgan Lewis
Harsh Arora | Nelson Mullins
Michelle Bernstein | Polsinelli
Kelsey Black | Black Law
Joseph Kaye | The Moskowitz Law Firm
Georgia
Sarah Carrier | DLA Piper
Melissa Fox | Eversheds Sutherland
Andrew Z. Smith | Greenberg Traurig
Jordan Hodge | King & Spalding
Brittanie Browning | Akerman
Nick Boyd | Holland & Knight
Burleigh L. Singleton | Kilpatrick
Matt Knoop | Polsinelli
Shaun Zhang | Riley Safer
Glianny Fagundo | Thompson Hine
Kamal Ghali | Chaiken Ghali
Sarah Carrier | DLA Piper
Melissa Fox | Eversheds Sutherland
Andrew Z. Smith | Greenberg Traurig
Jordan Hodge | King & Spalding
Brittanie Browning | Akerman
Nick Boyd | Holland & Knight
Burleigh L. Singleton | Kilpatrick
Matt Knoop | Polsinelli
Shaun Zhang | Riley Safer
Glianny Fagundo | Thompson Hine
Kamal Ghali | Chaiken Ghali
Government Contracts
Cherylyn Harley LeBon | Cohen Seglias
Todd J. Canni | BakerHostetler
Kendra Perkins Norwood | Fluet
Michael J. Schrier | Husch Blackwell
Kristen Ittig | Arnold & Porter
Skye Mathieson | Crowell & Moring
Evan Williams | Fox Rothschild
Renee Brooker | Tycko & Zavareei
J. William Koegel, Jr. | CACI
Cherylyn Harley LeBon | Cohen Seglias
Todd J. Canni | BakerHostetler
Kendra Perkins Norwood | Fluet
Michael J. Schrier | Husch Blackwell
Kristen Ittig | Arnold & Porter
Skye Mathieson | Crowell & Moring
Evan Williams | Fox Rothschild
Renee Brooker | Tycko & Zavareei
J. William Koegel, Jr. | CACI
Health Care
Andrew J. Twinamatsiko | Georgetown University
Allison W. Shuren | Arnold & Porter
Robert Wells | Baker Donelson
Jacquelyn Papish | Barnes & Thornburg
David Hoskins | King & Spalding
Brian Irving | Bass Berry
Carrie Douglas | Bracewell
Randi Seigel | Manatt
Daniel A. Cody | Mintz
Jesse Coleman | Seyfarth
Ari J. Markenson | Venable
Andrew J. Twinamatsiko | Georgetown University
Allison W. Shuren | Arnold & Porter
Robert Wells | Baker Donelson
Jacquelyn Papish | Barnes & Thornburg
David Hoskins | King & Spalding
Brian Irving | Bass Berry
Carrie Douglas | Bracewell
Randi Seigel | Manatt
Daniel A. Cody | Mintz
Jesse Coleman | Seyfarth
Ari J. Markenson | Venable
Illinois
Ervin Nevitt | Coplan + Crane
Patrick Otlewski | King & Spalding
Mark S. Bernstein | Akerman
Abad Lopez | Dykema
Melissa Root | Jenner & Block
Bevin Carroll | Kennedys
Alyssa C. Kalisky | Kirkland
Christopher P. Hotaling | Nixon Peabody
Riley Mendoza | Shook Hardy
Teresa Wilton Harmon | Sidley
Keerthika M. Subramanian | Winston & Strawn
Jeffrey Berman | Bock Hatch & Oppenheim
Ervin Nevitt | Coplan + Crane
Patrick Otlewski | King & Spalding
Mark S. Bernstein | Akerman
Abad Lopez | Dykema
Melissa Root | Jenner & Block
Bevin Carroll | Kennedys
Alyssa C. Kalisky | Kirkland
Christopher P. Hotaling | Nixon Peabody
Riley Mendoza | Shook Hardy
Teresa Wilton Harmon | Sidley
Keerthika M. Subramanian | Winston & Strawn
Jeffrey Berman | Bock Hatch & Oppenheim
Immigration
Monica Mananzan | Amica Center for Immigrant Rights
Sarah J. Hawk | Barnes & Thornburg
Maka Hutson | Akin
Miriam C. Thompson | Greenberg Traurig
Zabrina Reich | Phillips Lytle
Marketa Lindt | Sidley
Nina Thekdi | Varnum
Douglas Russo | Rose Immigration
Monica Mananzan | Amica Center for Immigrant Rights
Sarah J. Hawk | Barnes & Thornburg
Maka Hutson | Akin
Miriam C. Thompson | Greenberg Traurig
Zabrina Reich | Phillips Lytle
Marketa Lindt | Sidley
Nina Thekdi | Varnum
Douglas Russo | Rose Immigration
In-House
Sterling Miller | Hilgers PLLC
Nema Milaninia | Freshfields
Steven Reed | Morgan Lewis
Aileen Fair | Bristol-Myers Squibb
Sonya Olds Som | DSG Global
Ryan Casey | Lexitas
Timothy J. Lucey | PG&E
Andrew Brooslin | FM Global
Nina McAdoo | KPMG
Nicole Guzman | Riot Games
Sterling Miller | Hilgers PLLC
Nema Milaninia | Freshfields
Steven Reed | Morgan Lewis
Aileen Fair | Bristol-Myers Squibb
Sonya Olds Som | DSG Global
Ryan Casey | Lexitas
Timothy J. Lucey | PG&E
Andrew Brooslin | FM Global
Nina McAdoo | KPMG
Nicole Guzman | Riot Games
Insurance Authority
Bryan R. Freeman | Maslon LLP
Cléa Liquard | Covington
Erika M. Lopes-McLeman | Dentons
Fred E. Karlinsky | Greenberg Traurig
Carrie DiCanio | Haynes Boone
Sergio Oehninger | Morgan Lewis
James Kitces | Robins Kaplan
Kathleen Cole | Great American Insurance
Lawrence J. McNally, Jr. | Liberty Mutual
Bhavna Agnihotri | Norton Rose Fulbright
Bryan R. Freeman | Maslon LLP
Cléa Liquard | Covington
Erika M. Lopes-McLeman | Dentons
Fred E. Karlinsky | Greenberg Traurig
Carrie DiCanio | Haynes Boone
Sergio Oehninger | Morgan Lewis
James Kitces | Robins Kaplan
Kathleen Cole | Great American Insurance
Lawrence J. McNally, Jr. | Liberty Mutual
Bhavna Agnihotri | Norton Rose Fulbright
Intellectual Property
Adam S. Baldridge | Baker Donelson
Kit Crumbley | Bracewell
Jennifer Tempesta | Baker Botts
Jeffrey Lerner | Covington
Jami A. Gekas | Foley & Lardner
Anthony Fuga | Holland & Knight
James M. Bollinger | McCarter & English
Amanda F. Wieker | McGuireWoods
Brian Michaelis | Seyfarth
Stephanie Koh | Sidley
Jacqueline W. Bonilla | Sterne Kessler
Mehdi Ansari | Sullivan & Cromwell
Jennifer Golinveaux | Winston & Strawn
Heidi Tandy | Berger Singerman
Sanya Sukduang | Norton Rose Fulbright
Adam S. Baldridge | Baker Donelson
Kit Crumbley | Bracewell
Jennifer Tempesta | Baker Botts
Jeffrey Lerner | Covington
Jami A. Gekas | Foley & Lardner
Anthony Fuga | Holland & Knight
James M. Bollinger | McCarter & English
Amanda F. Wieker | McGuireWoods
Brian Michaelis | Seyfarth
Stephanie Koh | Sidley
Jacqueline W. Bonilla | Sterne Kessler
Mehdi Ansari | Sullivan & Cromwell
Jennifer Golinveaux | Winston & Strawn
Heidi Tandy | Berger Singerman
Sanya Sukduang | Norton Rose Fulbright
International Arbitration
Diora Ziyaeva | Dentons
Marco Molina | BakerHostetler
Lauren Friedman | King & Spalding
Geoffrey J. Derrick | Boies Schiller
J.P. Duffy | Bracewell
José Arvelo | Covington
Vaishali Movva | Eimer Stahl
Mian R. Wang | Greenberg Traurig
Brian A. Briz | Holland & Knight
Gene M. Burd | Pierson Ferdinand
Isabella Bellera Landa | White & Case
Tatiana Sainati | Wiley
Diora Ziyaeva | Dentons
Marco Molina | BakerHostetler
Lauren Friedman | King & Spalding
Geoffrey J. Derrick | Boies Schiller
J.P. Duffy | Bracewell
José Arvelo | Covington
Vaishali Movva | Eimer Stahl
Mian R. Wang | Greenberg Traurig
Brian A. Briz | Holland & Knight
Gene M. Burd | Pierson Ferdinand
Isabella Bellera Landa | White & Case
Tatiana Sainati | Wiley
International Trade
Orga Cadet | BakerHostetler
Nithya Nagarajan | Husch Blackwell
Arun Venkataraman | Covington
Jackson Pai | Crowell & Moring
Benjamin Joseloff | Davis Polk
Scott Toussaint | Gibson Dunn
Rachel K. Alpert | Jenner & Block
Mark Skerry | Simpson Thacher
Shahrzad Noorbaloochi | Wiggin
Derick G. Holt | Wiley
Britt Mosman | Willkie
Orga Cadet | BakerHostetler
Nithya Nagarajan | Husch Blackwell
Arun Venkataraman | Covington
Jackson Pai | Crowell & Moring
Benjamin Joseloff | Davis Polk
Scott Toussaint | Gibson Dunn
Rachel K. Alpert | Jenner & Block
Mark Skerry | Simpson Thacher
Shahrzad Noorbaloochi | Wiggin
Derick G. Holt | Wiley
Britt Mosman | Willkie
Legal Ethics
Hilary Gerzhoy | Gerzhoy PLLC
Steven Badger | Barnes & Thornburg
Nicholas J. Panarella | Kelley Drye
Rachel Nguyen | Morgan Lewis
Stuart N. Senator | Munger Tolles
Dan Kozusko | Willkie
Randall Miller | Miller Waxler
Kathryn Donnelly | Virgin Islands Office of Disciplinary Counsel
Anne Marie King | Lewis & Clark Law School
Hilary Gerzhoy | Gerzhoy PLLC
Steven Badger | Barnes & Thornburg
Nicholas J. Panarella | Kelley Drye
Rachel Nguyen | Morgan Lewis
Stuart N. Senator | Munger Tolles
Dan Kozusko | Willkie
Randall Miller | Miller Waxler
Kathryn Donnelly | Virgin Islands Office of Disciplinary Counsel
Anne Marie King | Lewis & Clark Law School
Legal Industry
Monica Smith | Integer
Roger E. Barton | Barton LLP
David Helfenbein | Burford Capital
Trisha Rich | Holland & Knight
Donna L. Wilson | Manatt
Amanda Bruno | Morgan Lewis
Yvette Ostolaza | Sidley
Jessica Grayson | Stradley Ronon
William Garcia | Thompson Hine
Jeffery Lula | GLS Capital
David Fine | KPMG
Howard Rosenberg | Baretz & Brunelle
Emily Rogers | Norton Rose Fulbright
Monica Smith | Integer
Roger E. Barton | Barton LLP
David Helfenbein | Burford Capital
Trisha Rich | Holland & Knight
Donna L. Wilson | Manatt
Amanda Bruno | Morgan Lewis
Yvette Ostolaza | Sidley
Jessica Grayson | Stradley Ronon
William Garcia | Thompson Hine
Jeffery Lula | GLS Capital
David Fine | KPMG
Howard Rosenberg | Baretz & Brunelle
Emily Rogers | Norton Rose Fulbright
Legal Tech
Avani Javia | Fears Law
Daniel Leathers | Leathers Legal Solutions
Katherine Lowry | BakerHostetler
Katrina Dittmer | Eversheds Sutherland
Eric Tan | Goodwin
Sarah Hirebet | Stradley Ronon
Eli Edwards | UCLA School of Law
Scott B. Reents | Cravath
Rob McCallum | Freshfields
Byong Kim | Seyfarth
Bobby Malhotra | Winston & Strawn
Dan Szabo | Baretz & Brunelle
Avani Javia | Fears Law
Daniel Leathers | Leathers Legal Solutions
Katherine Lowry | BakerHostetler
Katrina Dittmer | Eversheds Sutherland
Eric Tan | Goodwin
Sarah Hirebet | Stradley Ronon
Eli Edwards | UCLA School of Law
Scott B. Reents | Cravath
Rob McCallum | Freshfields
Byong Kim | Seyfarth
Bobby Malhotra | Winston & Strawn
Dan Szabo | Baretz & Brunelle
Life Sciences
Derrick Lott | A&O Shearman
Krista Carver | Covington
Chad Landmon | Polsinelli
Elizabeth Jungman | Hogan Lovells
Ross Margulies | Manatt
Craig B. Bleifer | McGuireWoods
Gary Giampetruzzi | Paul Hastings
Lisa Smith | Phillips Lytle
Meenakshi Datta | Sidley
Sara Koblitz | Hyman Phelps
Robert N. Sikellis | Novartis
Derrick Lott | A&O Shearman
Krista Carver | Covington
Chad Landmon | Polsinelli
Elizabeth Jungman | Hogan Lovells
Ross Margulies | Manatt
Craig B. Bleifer | McGuireWoods
Gary Giampetruzzi | Paul Hastings
Lisa Smith | Phillips Lytle
Meenakshi Datta | Sidley
Sara Koblitz | Hyman Phelps
Robert N. Sikellis | Novartis
Massachusetts
Nathaniel R. Mendell | Morrison Foerster
Christopher J.C. Herbert | Goodwin
Melissa Nott Davis | Nelson Mullins
Wayne F. Dennison | Brown Rudnick
Terence P. McCourt | Greenberg Traurig
Amanda C. Border | Kirkland
Eric Gold | Manatt
Dean A. Elwell | McCarter & English
Rachelle A. Dubow | Morgan Lewis
Brett M. Jackson | WilmerHale
Nathaniel R. Mendell | Morrison Foerster
Christopher J.C. Herbert | Goodwin
Melissa Nott Davis | Nelson Mullins
Wayne F. Dennison | Brown Rudnick
Terence P. McCourt | Greenberg Traurig
Amanda C. Border | Kirkland
Eric Gold | Manatt
Dean A. Elwell | McCarter & English
Rachelle A. Dubow | Morgan Lewis
Brett M. Jackson | WilmerHale
Media & Entertainment
Victoria L. Weatherford | BakerHostetler
Natalie Spears | Dentons
Reena Jain | Blank Rome
Daniel A. Rozansky | Brown Rudnick
Jonathan M. Sperling | Covington
Tyler R. Andrews | Greenberg Traurig
Christopher M. Repole | Jackson Lewis
David R. Singer | Jenner & Block
Nathan Sheffield | Lewis Brisbois
Sophia K. Yen | Manatt
Alexei J. Cowett | McDermott
Amin Al-Sarraf | Troutman
Robert Auritt | Archer & Greiner
Elizabeth Zee | Davis Wright Tremaine
Victoria L. Weatherford | BakerHostetler
Natalie Spears | Dentons
Reena Jain | Blank Rome
Daniel A. Rozansky | Brown Rudnick
Jonathan M. Sperling | Covington
Tyler R. Andrews | Greenberg Traurig
Christopher M. Repole | Jackson Lewis
David R. Singer | Jenner & Block
Nathan Sheffield | Lewis Brisbois
Sophia K. Yen | Manatt
Alexei J. Cowett | McDermott
Amin Al-Sarraf | Troutman
Robert Auritt | Archer & Greiner
Elizabeth Zee | Davis Wright Tremaine
Mergers & Acquisitions
Joshua Zachariah | Goodwin
Elizabeth Donley | Hogan Lovells
John M. Anderson | King & Spalding
Sarah E. Kaehler | BCLP
Claudia J. Ricciardi | Cravath
Michael Gilson | Davis Polk
Jonathan Zhou | Freshfields
Kelsie Knight | Holland & Knight
Chadé Severin | Kirkland
David Grubman | Sidley
Peter Jones | Sullivan & Cromwell
Adam Turteltaub | Willkie
Joshua Zachariah | Goodwin
Elizabeth Donley | Hogan Lovells
John M. Anderson | King & Spalding
Sarah E. Kaehler | BCLP
Claudia J. Ricciardi | Cravath
Michael Gilson | Davis Polk
Jonathan Zhou | Freshfields
Kelsie Knight | Holland & Knight
Chadé Severin | Kirkland
David Grubman | Sidley
Peter Jones | Sullivan & Cromwell
Adam Turteltaub | Willkie
Michigan
Emily Petroski | Jackson Lewis
Andrew J. Clopton | Jones Day
Theodore W. Seitz | Dykema
Adam Brody | Varnum
Adam Ratliff | Warner Norcross
Bishop A. Bartoni | Bush Seyferth
Emily Petroski | Jackson Lewis
Andrew J. Clopton | Jones Day
Theodore W. Seitz | Dykema
Adam Brody | Varnum
Adam Ratliff | Warner Norcross
Bishop A. Bartoni | Bush Seyferth
Native American
Max Spivak | Morongo Band of Mission Indians
Robert O. Saunooke | Singleton Schreiber
Travis W. Trueblood | Trueblood Law
Kimberly C. Gordy | BakerHostetler
James A. Lewis | Duane Morris
R. Lance Boldrey | Dykema
Rachel B. Saimons | Kilpatrick
Tierra Marks | Keegan Richardson
Elizabeth Bower | Hobbs Straus
Kristen Boyert | Peebles Bergin
Alex Cleghorn | Landye Bennett
T. Michael Andrews | The Ragnar Group
Max Spivak | Morongo Band of Mission Indians
Robert O. Saunooke | Singleton Schreiber
Travis W. Trueblood | Trueblood Law
Kimberly C. Gordy | BakerHostetler
James A. Lewis | Duane Morris
R. Lance Boldrey | Dykema
Rachel B. Saimons | Kilpatrick
Tierra Marks | Keegan Richardson
Elizabeth Bower | Hobbs Straus
Kristen Boyert | Peebles Bergin
Alex Cleghorn | Landye Bennett
T. Michael Andrews | The Ragnar Group
New Jersey
Anjana D. Patel | Baker Donelson
Linda R. Brower | Stevens & Lee
Jeffrey S. Jacobson | Faegre Drinker
Jason S. Kanterman | Fried Frank
Reymond E. Yammine | K&L Gates
Joshua S. Wirtshafter | Kennedys
Michelle Seldin Silverman | Morgan Lewis
Matthew J. Berns | Troutman
Jason Levine | Hangley Aronchick
Ryan S. Carlson | Nukk-Freeman & Cerra
Glenn V. Chew, Jr. | O'Toole Scrivo
David N. Cinotti | Pashman Stein
Anjana D. Patel | Baker Donelson
Linda R. Brower | Stevens & Lee
Jeffrey S. Jacobson | Faegre Drinker
Jason S. Kanterman | Fried Frank
Reymond E. Yammine | K&L Gates
Joshua S. Wirtshafter | Kennedys
Michelle Seldin Silverman | Morgan Lewis
Matthew J. Berns | Troutman
Jason Levine | Hangley Aronchick
Ryan S. Carlson | Nukk-Freeman & Cerra
Glenn V. Chew, Jr. | O'Toole Scrivo
David N. Cinotti | Pashman Stein
New York
Marian Waldmann Agarwal | Morrison Foerster
Wendy E. Cohen | Katten
Alvin Lee | King & Spalding
Sarah Gilbert | Crowell & Moring
Seth M. Rokosky | Duane Morris
Tim Howard | Freshfields
Mondaire Jones | Friedman Kaplan
Craig Leslie | Phillips Lytle
Skye Gao | Glenn Agre
Jana Gouchev | Gouchev Law
Marian Waldmann Agarwal | Morrison Foerster
Wendy E. Cohen | Katten
Alvin Lee | King & Spalding
Sarah Gilbert | Crowell & Moring
Seth M. Rokosky | Duane Morris
Tim Howard | Freshfields
Mondaire Jones | Friedman Kaplan
Craig Leslie | Phillips Lytle
Skye Gao | Glenn Agre
Jana Gouchev | Gouchev Law
North Carolina
Matthew W. Wolfe | Baker Donelson
Amanda Nitto | Robinson Bradshaw
Kimberly Zirkle | Bradley Arant
David L. Brown | Goldberg Segalla
Rebecca K. Lindahl | Katten
Stephen R. Berlin | Kilpatrick
Steve Carey | Parker Poe
Scott Anderson | Womble Bond
Neil T. Bloomfield | Moore & Van Allen
Matthew W. Wolfe | Baker Donelson
Amanda Nitto | Robinson Bradshaw
Kimberly Zirkle | Bradley Arant
David L. Brown | Goldberg Segalla
Rebecca K. Lindahl | Katten
Stephen R. Berlin | Kilpatrick
Steve Carey | Parker Poe
Scott Anderson | Womble Bond
Neil T. Bloomfield | Moore & Van Allen
Pennsylvania
Donald E. Haviland, Jr. | Haviland Hughes
Jasmeet K. Ahuja | Hogan Lovells
Gerald Lawrence | Lowey Dannenberg
Shannon McClure Roberts | Blank Rome
Kate Repko | Haynes Boone
Dana E. Feinstein | Polsinelli
Ryan McBride | Weber Gallagher
Eric H. Weitz | The Weitz Firm
Kyle Heisner | Hangley Aronchick
Francis G. Notarianni | Kleinbard
Nicholas Colella | Lynch Carpenter
Donald E. Haviland, Jr. | Haviland Hughes
Jasmeet K. Ahuja | Hogan Lovells
Gerald Lawrence | Lowey Dannenberg
Shannon McClure Roberts | Blank Rome
Kate Repko | Haynes Boone
Dana E. Feinstein | Polsinelli
Ryan McBride | Weber Gallagher
Eric H. Weitz | The Weitz Firm
Kyle Heisner | Hangley Aronchick
Francis G. Notarianni | Kleinbard
Nicholas Colella | Lynch Carpenter
Personal Injury & Medical Malpractice
Brian S. Colón | Singleton Schreiber
Victor M. Campos | Wilson Elser
Fiona J. Puglese | Brockstedt Mandalas
Audrey Siegel | Seeger Weiss
Michael P. McCready | McCreadyLaw
Joseph Ciaccio | Napoli Shkolnik
Justin VandenBout | Norton Rose Fulbright
Brian S. Colón | Singleton Schreiber
Victor M. Campos | Wilson Elser
Fiona J. Puglese | Brockstedt Mandalas
Audrey Siegel | Seeger Weiss
Michael P. McCready | McCreadyLaw
Joseph Ciaccio | Napoli Shkolnik
Justin VandenBout | Norton Rose Fulbright
Private Equity
Alain Dermarkar | A&O Shearman
Carl Bradshaw | Goodwin
Christopher M. Sheaffer | Reed Smith
Jihyun Chung | Cravath
Sijia Cai | Davis Polk
Jared Hershberg | Faegre Drinker
Ian Bushner | Freshfields
Keri Schick Norton | Kirkland
Jonathan A. Dhanawade | Mayer Brown
Evan Roberts | Milbank
Jonathan Rash | Ropes & Gray
Brian Gingold | Weil
Alain Dermarkar | A&O Shearman
Carl Bradshaw | Goodwin
Christopher M. Sheaffer | Reed Smith
Jihyun Chung | Cravath
Sijia Cai | Davis Polk
Jared Hershberg | Faegre Drinker
Ian Bushner | Freshfields
Keri Schick Norton | Kirkland
Jonathan A. Dhanawade | Mayer Brown
Evan Roberts | Milbank
Jonathan Rash | Ropes & Gray
Brian Gingold | Weil
Product Liability
Brett Schreiber | Singleton Schreiber
Frank Cruz-Alvarez | Arnold & Porter
Angela L. Angotti | Bowman and Brooke LLP
Greg Halperin | Covington
Shannon N. Proctor | Hollingsworth
Matthew Bush | Kirkland
Jonathan Tam | Paul Weiss
Erica Kubly | Seeger Weiss
Hildy Sastre | DLA Piper
Kate Swift | Bartlit Beck
Erin Ruben | Lee Segui
Asim M. Badaruzzaman | Sbaiti & Company
Brett Schreiber | Singleton Schreiber
Frank Cruz-Alvarez | Arnold & Porter
Angela L. Angotti | Bowman and Brooke LLP
Greg Halperin | Covington
Shannon N. Proctor | Hollingsworth
Matthew Bush | Kirkland
Jonathan Tam | Paul Weiss
Erica Kubly | Seeger Weiss
Hildy Sastre | DLA Piper
Kate Swift | Bartlit Beck
Erin Ruben | Lee Segui
Asim M. Badaruzzaman | Sbaiti & Company
Real Estate
Terri Adler | Adler & Stachenfeld
Matthew Pohlman | Goodwin
Ana L. Tenzer | Hogan Lovells
Julia Schmidt | King & Spalding
Naheem J. Harris | Akerman
Saul Breskal | Blank Rome
Wesley O'Brien | Fried Frank
Gavin M. Loughlin | Greenberg Traurig
John C. Livingston | Kilpatrick
Elizabeth P. Levin | Manatt
Christopher N. Thatch | McGuireWoods
Erwin Dweck | Milbank
Rachel J. Lewis | Morgan Lewis
Jessica Fluehr | O'Melveny
LaVon M. Johns | Riley Safer
James O'Brien | Seyfarth
Danielle B. Schulweis | Sullivan & Cromwell
Dimitrios Tournas | Wiggin
Terri Adler | Adler & Stachenfeld
Matthew Pohlman | Goodwin
Ana L. Tenzer | Hogan Lovells
Julia Schmidt | King & Spalding
Naheem J. Harris | Akerman
Saul Breskal | Blank Rome
Wesley O'Brien | Fried Frank
Gavin M. Loughlin | Greenberg Traurig
John C. Livingston | Kilpatrick
Elizabeth P. Levin | Manatt
Christopher N. Thatch | McGuireWoods
Erwin Dweck | Milbank
Rachel J. Lewis | Morgan Lewis
Jessica Fluehr | O'Melveny
LaVon M. Johns | Riley Safer
James O'Brien | Seyfarth
Danielle B. Schulweis | Sullivan & Cromwell
Dimitrios Tournas | Wiggin
Securities
Christopher Michael Viapiano | Sullivan & Cromwell
Jeremy Robinson | Bernstein Litowitz
Lauren A. Ormsbee | Labaton Keller
Olivia S. Choe | Milbank
Christine Schleppegrell | Morgan Lewis
Jane Norberg | Ogletree
Tamar A. Weinrib | Pomerantz
Robert A. Fumerton | Skadden
Matthew Kulkin | WilmerHale
Kerry Donovan | Winston & Strawn
Christopher Michael Viapiano | Sullivan & Cromwell
Jeremy Robinson | Bernstein Litowitz
Lauren A. Ormsbee | Labaton Keller
Olivia S. Choe | Milbank
Christine Schleppegrell | Morgan Lewis
Jane Norberg | Ogletree
Tamar A. Weinrib | Pomerantz
Robert A. Fumerton | Skadden
Matthew Kulkin | WilmerHale
Kerry Donovan | Winston & Strawn
Sports & Betting
Janine Anthony Bowen | BakerHostetler
Charles Farrell | Dentons
Kristine Marsilio | Duane Morris
Binta Niambi Brown | Manatt
Sarah K. Wake | McGuireWoods
Colin Cloherty | Wiley
Arthur Bryant | Arthur Bryant Law
Kate A. Sherlock | Archer & Greiner
Matthew I. W. Baker | Genova Burns
Richard Cooper | FanDuel
Janine Anthony Bowen | BakerHostetler
Charles Farrell | Dentons
Kristine Marsilio | Duane Morris
Binta Niambi Brown | Manatt
Sarah K. Wake | McGuireWoods
Colin Cloherty | Wiley
Arthur Bryant | Arthur Bryant Law
Kate A. Sherlock | Archer & Greiner
Matthew I. W. Baker | Genova Burns
Richard Cooper | FanDuel
Tax Authority Federal
Frank Agostino | Kostelanetz LLP
S. Starling Marshall | Crowell & Moring
Shiukay Hung | DLA Piper
Erin Hines | Akerman
Elizabeth L. McGinley | Bracewell
Xenia Garofalo | Eversheds Sutherland
Leah Davis Patrick | Kirkland
Jeffrey A. Mannisto | Manatt
Sarah-Jane Morin | Morgan Lewis
Eric Nemeth | Varnum
Frank Agostino | Kostelanetz LLP
S. Starling Marshall | Crowell & Moring
Shiukay Hung | DLA Piper
Erin Hines | Akerman
Elizabeth L. McGinley | Bracewell
Xenia Garofalo | Eversheds Sutherland
Leah Davis Patrick | Kirkland
Jeffrey A. Mannisto | Manatt
Sarah-Jane Morin | Morgan Lewis
Eric Nemeth | Varnum
Tax Authority International
Anne Gordon | National Foreign Trade Council
Carlos F. Ortiz | BakerHostetler
Lawrence Pollack | Hogan Lovells
Jennifer Lindy | Akerman
Megan Hall | Eversheds Sutherland
Anne Devereaux | Gibson Dunn
James Maynor | Greenberg Traurig
Chad M. Vanderhoef | Holland & Knight
Caroline H. Ngo | McDermott
Marcus Schmidbauer | Morgan Lewis
Eman Cuyler | Skadden
Moniza Syeda | Tolley-*
Anne Gordon | National Foreign Trade Council
Carlos F. Ortiz | BakerHostetler
Lawrence Pollack | Hogan Lovells
Jennifer Lindy | Akerman
Megan Hall | Eversheds Sutherland
Anne Devereaux | Gibson Dunn
James Maynor | Greenberg Traurig
Chad M. Vanderhoef | Holland & Knight
Caroline H. Ngo | McDermott
Marcus Schmidbauer | Morgan Lewis
Eman Cuyler | Skadden
Moniza Syeda | Tolley-*
Tax Authority State & Local
Nathaniel Bessey | Brann & Isaacson
Jennifer Karpchuk | Holland & Knight
David Blum | Akerman
Charles Capouet | Eversheds Sutherland
Breen M. Schiller | Greenberg Traurig
DeAndré R. Morrow | Greenberg Traurig
Logan Gans | Holland & Knight
Lauren A. Ferrante | Kilpatrick
Michael J. Hilkin | McDermott
Will Gorrod | Morgan Lewis
Jeanette Moffa | Moffa Sutton
Richard Pomp | University of Connecticut School of Law
Jeremy Abrams | Abrams Tax Law
Nathaniel Bessey | Brann & Isaacson
Jennifer Karpchuk | Holland & Knight
David Blum | Akerman
Charles Capouet | Eversheds Sutherland
Breen M. Schiller | Greenberg Traurig
DeAndré R. Morrow | Greenberg Traurig
Logan Gans | Holland & Knight
Lauren A. Ferrante | Kilpatrick
Michael J. Hilkin | McDermott
Will Gorrod | Morgan Lewis
Jeanette Moffa | Moffa Sutton
Richard Pomp | University of Connecticut School of Law
Jeremy Abrams | Abrams Tax Law
Telecommunications
Rodney Carter | Husch Blackwell
Edlira Kuka | DLA Piper
Katy J. Milner | Hogan Lovells
Rebekah Goodheart | Jenner & Block
John Jett | Kilpatrick
Alexandra N. Krasovec | Manatt
Loyaan Egal | Morgan Lewis
Douglas W. Dimitroff | Phillips Lytle
Joshua S. Turner | Wiley
Michael Hurwitz | Willkie
Andrew Jay Schwartzman | Benton Institute
Abram Shanedling | Sheppard
Rodney Carter | Husch Blackwell
Edlira Kuka | DLA Piper
Katy J. Milner | Hogan Lovells
Rebekah Goodheart | Jenner & Block
John Jett | Kilpatrick
Alexandra N. Krasovec | Manatt
Loyaan Egal | Morgan Lewis
Douglas W. Dimitroff | Phillips Lytle
Joshua S. Turner | Wiley
Michael Hurwitz | Willkie
Andrew Jay Schwartzman | Benton Institute
Abram Shanedling | Sheppard
Texas
Emily Westridge Black | A&O Shearman
Elizabeth C. Brandon | Reed Smith
Isaac Villarreal | Dykema
Prerak Shah | Gibson Dunn
Elizabeth Ross Hadley | Greenberg Traurig
Brett Johnson | Winston & Strawn
Paul R. Gugliuzza | University of Texas School of Law
Jennifer Colimon | Botkin Chiarello Calaf
Dean Gresham | Gresham Law Group
Ben Major | Lanier Law Firm
Emily Westridge Black | A&O Shearman
Elizabeth C. Brandon | Reed Smith
Isaac Villarreal | Dykema
Prerak Shah | Gibson Dunn
Elizabeth Ross Hadley | Greenberg Traurig
Brett Johnson | Winston & Strawn
Paul R. Gugliuzza | University of Texas School of Law
Jennifer Colimon | Botkin Chiarello Calaf
Dean Gresham | Gresham Law Group
Ben Major | Lanier Law Firm
Transportation
Joanne Rotondi | Hogan Lovells
Anita Mosner | Holland & Knight
Natalie L. Zagari | McGuireWoods
Kevin Lewis | Sidley
Jason Tutrone | Thompson Hine
Salman Shah | UB Greensfelder
Evan Katin-Borland | Kreindler & Kreindler
Scott Jalowiec | Uber
Joanne Rotondi | Hogan Lovells
Anita Mosner | Holland & Knight
Natalie L. Zagari | McGuireWoods
Kevin Lewis | Sidley
Jason Tutrone | Thompson Hine
Salman Shah | UB Greensfelder
Evan Katin-Borland | Kreindler & Kreindler
Scott Jalowiec | Uber
Trials
Steven L. Schleicher | Maslon LLP
Bradford Newman | Eversheds Sutherland
Bobby DiCello | DiCello Levitt
Anne E. Beaumont | Friedman Kaplan
Jordan Estes | Gibson Dunn
Jennifer Greenblatt | Goldman Ismail
Marchello D. Gray | Hollingsworth
Deanne Miller | Morgan Lewis
Tyree P. Jones | Polsinelli
Nimalka Wickramasekera | Winston & Strawn
Joseph Napoli | Napoli Shkolnik
Steven L. Schleicher | Maslon LLP
Bradford Newman | Eversheds Sutherland
Bobby DiCello | DiCello Levitt
Anne E. Beaumont | Friedman Kaplan
Jordan Estes | Gibson Dunn
Jennifer Greenblatt | Goldman Ismail
Marchello D. Gray | Hollingsworth
Deanne Miller | Morgan Lewis
Tyree P. Jones | Polsinelli
Nimalka Wickramasekera | Winston & Strawn
Joseph Napoli | Napoli Shkolnik
Washington
Terri Sutton | Kennedys
Roger D. Wylie | Kilpatrick
Patty Eakes | Morgan Lewis
Tommy Tobin | Perkins Coie
Ashley Sherwood | Seyfarth
Angelo Calfo | Angeli & Calfo
Terri Sutton | Kennedys
Roger D. Wylie | Kilpatrick
Patty Eakes | Morgan Lewis
Tommy Tobin | Perkins Coie
Ashley Sherwood | Seyfarth
Angelo Calfo | Angeli & Calfo
White Collar
John Lauro | Lauro & Singer
Jacqueline Romero | BakerHostetler
Gejaa Gobena | Hogan Lovells
Fiona Moran | Davis Polk
Hillary D. Rightler | Kilpatrick
Sarah S. Mallett | Kirkland
Sagar K. Ravi | McDermott
Kalia M. Coleman | Riley Safer
Kenneth Polite | Sidley
Zachary R. Hafer | Simpson Thacher
Diana R. Shaw | Wiley
Joshua Naftalis | Pallas Partners
John Lauro | Lauro & Singer
Jacqueline Romero | BakerHostetler
Gejaa Gobena | Hogan Lovells
Fiona Moran | Davis Polk
Hillary D. Rightler | Kilpatrick
Sarah S. Mallett | Kirkland
Sagar K. Ravi | McDermott
Kalia M. Coleman | Riley Safer
Kenneth Polite | Sidley
Zachary R. Hafer | Simpson Thacher
Diana R. Shaw | Wiley
Joshua Naftalis | Pallas Partners
* - Tolley is part of LexisNexis Legal & Professional, a RELX company, which owns Law360.
