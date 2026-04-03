Law360 Announces The Members Of Its 2026 Editorial Boards

Access to Justice

James B. Kobak, Jr. | Hughes Hubbard

Megan B. Poetzel | Jenner & Block

Tamara Serwer Caldas | Kilpatrick

Erin Allione | Latham

Sirena Castillo | Manatt

Nicholas J. Hoffman | McGuireWoods

Rachel L. Strong | Morgan Lewis

Rene Kathawala | Orrick

Raoul Shah | Robins Kaplan

Dana Foster | White & Case

Amy Bonderoff | Volunteers of Legal Service

David Patton | Hecker Fink



Aerospace & Defense

Sandeep N. Nandivada | Morrison Foerster

Sean Skiffington | A&O Shearman

Mike Mason | Hogan Lovells

M. Yuan Zhou | Crowell & Moring

David Panzer | Fluet

Dara A. Panahy | Milbank

Michelle Pector | Morgan Lewis

Edward V. Arnold | Seyfarth

Kurt Hamrock | Boeing





Appellate

Aileen M. McGrath | Morrison Foerster

Jessica Ellsworth | Hogan Lovells

Gerald B. Cope, Jr. | Akerman

Eric Palmer | Boies Schiller

Benjamin G. Shatz | Duane Morris

Sarah P. Hogarth | McDermott

Colleen Roh Sinzdak | Milbank

Bryan M. Killian | Morgan Lewis

Igor Timofeyev | Paul Hastings

Kwaku Akowuah | Sidley

Adam Banks | White & Case

Claire J. Evans | Wiley



Banking

C. Michelle Chen | Sullivan & Cromwell

Ginny Childs | Akerman

Peter Beardsley | Loeb & Loeb

Bryan Schneider | Manatt

Matthew Bisanz | Mayer Brown

William Jauquet | Morgan Lewis

Jonice M. Gray | Paul Hastings

Samuel Kleiner | Paul Weiss

Salvatore Astorina | JPMorgan

Edward P. O'Keefe | Moore & Van Allen





Bankruptcy

Erin Brady | Hogan Lovells

Tara LeDay | Husch Blackwell

John Thompson | Akerman

Adam Shpeen | Davis Polk

Stan Chiue | Friedman Kaplan

Ingrid Bagby | Haynes Boone

Ana Alfonso | O'Melveny

Bradford Sandler | Pachulski Stang

Ilyse Homer | Berger Singerman

Charles Tatelbaum | Tripp Scott

Ryan E. Manns | Norton Rose Fulbright

Chief Judge Alan Trust | New York Eastern Bankruptcy Court



Benefits

Seth J. Hanft | BakerHostetler

Ryan Wheeler | Cohen Milstein

Kyoko Takahashi Lin | Davis Polk

Kellie M. Thomas | Jackson Lewis

Kate Ulrich Saracene | Katten

Richard E. Nowak | Mayer Brown

Craig A. Bitman | Morgan Lewis

Diane Dygert | Seyfarth

Amy Rubin | Sidley

Carol Buckmann | Cohen & Buckmann

Carl Engstrom | Engstrom Lee

Ali Haffner | Elevance





California

Megan Nishikawa | Hogan Lovells

Kate Cahoy | Covington

Megan Kayo | Freshfields

Christine Noelle Fitzgerald | Katten

Caroline Y. Barbee | Kilpatrick

Manita Rawat | Morgan Lewis

Sharon Flanagan | Sidley

Jessica Lewis | WilmerHale

Bahram Seyedin-Noor | Alto Litigation

Mack Jenkins | Hecker Fink



Cannabis

Joanne Caceres | Dentons

Meghana D. Shah | Eversheds Sutherland

David M. White | Seton Hall University School of Law

Slates Veazey | Bradley Arant

Jean Smith-Gonnell | Frantz Ward

Anita Famili | Manatt

Stanley Jutkowitz | Seyfarth

Gregg Hilzer | Stevens & Lee

Brian M. McGovern | Archer & Greiner





Capital Markets

Kristin H. Burns | Eversheds Sutherland

Lilyanna Peyser | Fenwick

Rupa Briggs | Hogan Lovells

Mark Wood | Katten

Ryan J. Patrone | Cravath

Daniel P. Gibbons | Davis Polk

Atma Kabad | Gibson Dunn

Veronica Lah | Manatt

Daniel L. Woodard | McDermott

Jonathon Jackson | Milbank

Alan Fishman | Sullivan & Cromwell

Erica Hogan | White & Case



Colorado

Nicole Serfoss | Morrison Foerster

Elizabeth Och | Hogan Lovells

Allie Clark | Foley Hoag

Matthew Kapsak | Polsinelli

Greta A. Matzen | Nicolaides Fink





Competition

Lisa M. Phelan | Morrison Foerster

Carl W. Hittinger | BakerHostetler

William Reiss | Crowell & Moring

Sabria McElroy | Boies Schiller

Daniel Silverman | Cohen Milstein

Jason Husgen | Husch Blackwell

Amanda L. Wait | Michael Best

Fiona A. Schaeffer | Milbank

Matthew Gold | MoloLamken

Carrie Mahan | Sidley

Lawrence Wu | NERA

Kay Dannenmaier | Texas Office of the Attorney General

Mark Botti | Botti Antitrust Consulting

Kenina J. Lee | Axinn Veltrop



Compliance

Brian Michael | Morrison Foerster

Imogen Haddon | News Corp

Teri Cotton Santos | Phillips 66

Liz Lindquist | Arnold & Porter

Matthew Sullivan | Hogan Lovells

Daniel Cendan | Freshfields

Amy E. Schuh | Morgan Lewis

Benjamin Klein | Paul Weiss

Ranah Esmaili | Sidley

Jonathan Drimmer | Steptoe





Connecticut

David Slossberg | Hurwitz Sagarin

Wendy A. Clarke | Kelley Drye

Thomas J. Rechen | McCarter & English

Mark F. Parise | Morgan Lewis

Travis Waller | Robins Kaplan



Consumer Protection

Michelle Meyers | Singleton Schreiber

Joel M. Sweet | Berger Montague

Clay Marquez | Crowell & Moring

Laina M. Herbert | Grant & Eisenhofer

Jeff Ehrlich | McGuireWoods

Ashley L. Taylor, Jr. | Troutman

Christina Tusan | Tusan Law

Dena Sharp | Girard Sharp

Christopher L. Ayers | Sbaiti & Company

Jennifer Czeisler | Sterlington

Chet B. Waldman | Wolf Popper

Anna S. McLean | Sheppard





Criminal Practice

Jamie Lang | King & Spalding

Samuel M. Braverman | Anderson Kill

Jason Linder | Willkie

Joseph De Gregorio | JN Advisor

Tony Brown | Adams Duerk

Jarrod L. Schaeffer | Abell Eskew

Jennifer Sellitti | NJ Office of the Public Defender



Cybersecurity & Privacy

Kaitlin Betancourt | Goodwin

Igor Gorlach | King & Spalding

Edward J. McAndrew | BakerHostetler

Karina Puttieva | Cohen Milstein

Ben Berkowitz | Keker

Vishnu Shankar | Morgan Lewis

Rocio Palomo | Munck Wilson

Anna Mercado Clark | Phillips Lytle

Elimu Kajunju | Rimon

Kim Sim Sandell | Thompson Hine

Alessandra Swanson | Winston & Strawn

Liisa Thomas | Sheppard





Delaware

Thomas McGonigle | Barnes & Thornburg

Gail Weinstein | Fried Frank

Vivek Upadhya | Grant & Eisenhofer

Justin Mann | Greenberg Traurig

Mary T. Reale | Kirkland

Mark D. Richardson | Labaton Keller

Jody C. Barillare | Morgan Lewis

Robert B. Greco | Richards Layton

James Levine | Troutman

Peter C. McGivney | Berger McDermott

Jacqueline Rogers | Potter Anderson

Kimberly Evans | Block & Leviton



Diversity & Inclusion

Mark A. Baugh | Baker Donelson

Christopher Wilkinson | Perkins Coie

Mala Ahuja Harker | Friedman Kaplan

Monica H. Khetarpal | Jackson Lewis

Malaika Lindo | Morgan Lewis

Mark Franco | Rimon

Annette Tyman | Seyfarth

Wesley Bizzell | Altria





Employment Authority Discrimination

Tanvir H. Rahman | Filippatos PLLC

Jamie Crook | California Civil Rights Department

Louis Lopez | AARP Foundation

Johnine P. Barnes | Greenberg Traurig

Jessica Moldovan | Lieff Cabraser

Harini Srinivasan | Cohen Milstein

Gerald L. Maatman, Jr. | Duane Morris

Bradford J. Kelley | Littler

Stephanie L. Sweitzer | Morgan Lewis

Andrew Scroggins | Seyfarth

Nancy Barnes | Thompson Hine

Fred Melkey | Emerson Electric



Employment Authority Labor

David Pryzbylski | Barnes & Thornburg

Daniel V. Johns | Cozen O'Connor

Trecia Moore | Husch Blackwell

Anne Marie Lofaso | University of Cincinnati College of Law

Daniel J. Sobol | Blank Rome

Matthew Ritzman | Honigman

Laura A. Pierson-Scheinberg | Jackson Lewis

Tony Torain | McDermott

Mark L. Stolzenburg | Morgan Lewis

Alan M. Klinger | Steptoe

Cary Burke | Lee Meier Burke

James Shaw | Segal Roitman





Employment Authority Wage & Hour

David J. Cohen | Stephan Zouras LLC

Martine Tariot Wells | Greenberg Traurig

Travis K. Jang-Busby | Blank Rome

Rebecca Ojserkis | Cohen Milstein

Timothy Taylor | Holland & Knight

Richard Reibstein | Troutman

Don Foty | Foty Law Group

Annie Ellis | Law Office of Annie M. Ellis

Scott Hecker | Conn Maciel Carey



Energy

Sean Lev | HWG LLP

J. Michael Showalter | ArentFox Schiff

Nneka Obiokoye | Holland & Knight

Raunaq Niqui Kohli | Jenner & Block

Diana Jeschke | Linklaters

Jane Accomando | Morgan Lewis

Tara Higgins | Sidley

Javad Asghari | Simpson Thacher

Brandon Marzo | Troutman

Eric Pogue | Willkie





Environmental

Ebony H. Griffin-Guerrier | Singleton Schreiber

Noelle E. Wooten | Baker Donelson

Jayni F. Hein | Covington

Stacey Geis | Crowell & Moring

Wilson M. Dunlavey | Lieff Cabraser

Mindy Goldstein | Emory University School of Law

Stacie B. Fletcher | Gibson Dunn

Matthew D. Thurlow | Morgan Lewis

Byron Taylor | Sidley

Larry Silver | Langsam Stevens



Fintech

Trace Schmeltz | Barnes & Thornburg

Andrew Michaelson | King & Spalding

Stephen Palley | Brown Rudnick

Mercedes Tunstall | Cadwalader

Laurel Loomis Rimon | Jenner & Block

Brian S. Korn | Manatt

Joshua B. Sterling | Milbank

Allen Denson | Morgan Lewis

Meagan Griffin | Paul Hastings

Kristin Teager | Sidley

Ladan Stewart | White & Case





Florida

Allen Pegg | Hogan Lovells

Kenway Wong | Akerman

Brigid Cech Samole | Greenberg Traurig

Eduardo M. Leal | Kirkland

Jennifer Bullock | Morgan Lewis

Harsh Arora | Nelson Mullins

Michelle Bernstein | Polsinelli

Kelsey Black | Black Law

Joseph Kaye | The Moskowitz Law Firm



Georgia

Sarah Carrier | DLA Piper

Melissa Fox | Eversheds Sutherland

Andrew Z. Smith | Greenberg Traurig

Jordan Hodge | King & Spalding

Brittanie Browning | Akerman

Nick Boyd | Holland & Knight

Burleigh L. Singleton | Kilpatrick

Matt Knoop | Polsinelli

Shaun Zhang | Riley Safer

Glianny Fagundo | Thompson Hine

Kamal Ghali | Chaiken Ghali





Government Contracts

Cherylyn Harley LeBon | Cohen Seglias

Todd J. Canni | BakerHostetler

Kendra Perkins Norwood | Fluet

Michael J. Schrier | Husch Blackwell

Kristen Ittig | Arnold & Porter

Skye Mathieson | Crowell & Moring

Evan Williams | Fox Rothschild

Renee Brooker | Tycko & Zavareei

J. William Koegel, Jr. | CACI



Health Care

Andrew J. Twinamatsiko | Georgetown University

Allison W. Shuren | Arnold & Porter

Robert Wells | Baker Donelson

Jacquelyn Papish | Barnes & Thornburg

David Hoskins | King & Spalding

Brian Irving | Bass Berry

Carrie Douglas | Bracewell

Randi Seigel | Manatt

Daniel A. Cody | Mintz

Jesse Coleman | Seyfarth

Ari J. Markenson | Venable





Illinois

Ervin Nevitt | Coplan + Crane

Patrick Otlewski | King & Spalding

Mark S. Bernstein | Akerman

Abad Lopez | Dykema

Melissa Root | Jenner & Block

Bevin Carroll | Kennedys

Alyssa C. Kalisky | Kirkland

Christopher P. Hotaling | Nixon Peabody

Riley Mendoza | Shook Hardy

Teresa Wilton Harmon | Sidley

Keerthika M. Subramanian | Winston & Strawn

Jeffrey Berman | Bock Hatch & Oppenheim



Immigration

Monica Mananzan | Amica Center for Immigrant Rights

Sarah J. Hawk | Barnes & Thornburg

Maka Hutson | Akin

Miriam C. Thompson | Greenberg Traurig

Zabrina Reich | Phillips Lytle

Marketa Lindt | Sidley

Nina Thekdi | Varnum

Douglas Russo | Rose Immigration





In-House

Sterling Miller | Hilgers PLLC

Nema Milaninia | Freshfields

Steven Reed | Morgan Lewis

Aileen Fair | Bristol-Myers Squibb

Sonya Olds Som | DSG Global

Ryan Casey | Lexitas

Timothy J. Lucey | PG&E

Andrew Brooslin | FM Global

Nina McAdoo | KPMG

Nicole Guzman | Riot Games



Insurance Authority

Bryan R. Freeman | Maslon LLP

Cléa Liquard | Covington

Erika M. Lopes-McLeman | Dentons

Fred E. Karlinsky | Greenberg Traurig

Carrie DiCanio | Haynes Boone

Sergio Oehninger | Morgan Lewis

James Kitces | Robins Kaplan

Kathleen Cole | Great American Insurance

Lawrence J. McNally, Jr. | Liberty Mutual

Bhavna Agnihotri | Norton Rose Fulbright





Intellectual Property

Adam S. Baldridge | Baker Donelson

Kit Crumbley | Bracewell

Jennifer Tempesta | Baker Botts

Jeffrey Lerner | Covington

Jami A. Gekas | Foley & Lardner

Anthony Fuga | Holland & Knight

James M. Bollinger | McCarter & English

Amanda F. Wieker | McGuireWoods

Brian Michaelis | Seyfarth

Stephanie Koh | Sidley

Jacqueline W. Bonilla | Sterne Kessler

Mehdi Ansari | Sullivan & Cromwell

Jennifer Golinveaux | Winston & Strawn

Heidi Tandy | Berger Singerman

Sanya Sukduang | Norton Rose Fulbright



International Arbitration

Diora Ziyaeva | Dentons

Marco Molina | BakerHostetler

Lauren Friedman | King & Spalding

Geoffrey J. Derrick | Boies Schiller

J.P. Duffy | Bracewell

José Arvelo | Covington

Vaishali Movva | Eimer Stahl

Mian R. Wang | Greenberg Traurig

Brian A. Briz | Holland & Knight

Gene M. Burd | Pierson Ferdinand

Isabella Bellera Landa | White & Case

Tatiana Sainati | Wiley





International Trade

Orga Cadet | BakerHostetler

Nithya Nagarajan | Husch Blackwell

Arun Venkataraman | Covington

Jackson Pai | Crowell & Moring

Benjamin Joseloff | Davis Polk

Scott Toussaint | Gibson Dunn

Rachel K. Alpert | Jenner & Block

Mark Skerry | Simpson Thacher

Shahrzad Noorbaloochi | Wiggin

Derick G. Holt | Wiley

Britt Mosman | Willkie



Legal Ethics

Hilary Gerzhoy | Gerzhoy PLLC

Steven Badger | Barnes & Thornburg

Nicholas J. Panarella | Kelley Drye

Rachel Nguyen | Morgan Lewis

Stuart N. Senator | Munger Tolles

Dan Kozusko | Willkie

Randall Miller | Miller Waxler

Kathryn Donnelly | Virgin Islands Office of Disciplinary Counsel

Anne Marie King | Lewis & Clark Law School





Legal Industry

Monica Smith | Integer

Roger E. Barton | Barton LLP

David Helfenbein | Burford Capital

Trisha Rich | Holland & Knight

Donna L. Wilson | Manatt

Amanda Bruno | Morgan Lewis

Yvette Ostolaza | Sidley

Jessica Grayson | Stradley Ronon

William Garcia | Thompson Hine

Jeffery Lula | GLS Capital

David Fine | KPMG

Howard Rosenberg | Baretz & Brunelle

Emily Rogers | Norton Rose Fulbright



Legal Tech

Avani Javia | Fears Law

Daniel Leathers | Leathers Legal Solutions

Katherine Lowry | BakerHostetler

Katrina Dittmer | Eversheds Sutherland

Eric Tan | Goodwin

Sarah Hirebet | Stradley Ronon

Eli Edwards | UCLA School of Law

Scott B. Reents | Cravath

Rob McCallum | Freshfields

Byong Kim | Seyfarth

Bobby Malhotra | Winston & Strawn

Dan Szabo | Baretz & Brunelle





Life Sciences

Derrick Lott | A&O Shearman

Krista Carver | Covington

Chad Landmon | Polsinelli

Elizabeth Jungman | Hogan Lovells

Ross Margulies | Manatt

Craig B. Bleifer | McGuireWoods

Gary Giampetruzzi | Paul Hastings

Lisa Smith | Phillips Lytle

Meenakshi Datta | Sidley

Sara Koblitz | Hyman Phelps

Robert N. Sikellis | Novartis



Massachusetts

Nathaniel R. Mendell | Morrison Foerster

Christopher J.C. Herbert | Goodwin

Melissa Nott Davis | Nelson Mullins

Wayne F. Dennison | Brown Rudnick

Terence P. McCourt | Greenberg Traurig

Amanda C. Border | Kirkland

Eric Gold | Manatt

Dean A. Elwell | McCarter & English

Rachelle A. Dubow | Morgan Lewis

Brett M. Jackson | WilmerHale





Media & Entertainment

Victoria L. Weatherford | BakerHostetler

Natalie Spears | Dentons

Reena Jain | Blank Rome

Daniel A. Rozansky | Brown Rudnick

Jonathan M. Sperling | Covington

Tyler R. Andrews | Greenberg Traurig

Christopher M. Repole | Jackson Lewis

David R. Singer | Jenner & Block

Nathan Sheffield | Lewis Brisbois

Sophia K. Yen | Manatt

Alexei J. Cowett | McDermott

Amin Al-Sarraf | Troutman

Robert Auritt | Archer & Greiner

Elizabeth Zee | Davis Wright Tremaine



Mergers & Acquisitions

Joshua Zachariah | Goodwin

Elizabeth Donley | Hogan Lovells

John M. Anderson | King & Spalding

Sarah E. Kaehler | BCLP

Claudia J. Ricciardi | Cravath

Michael Gilson | Davis Polk

Jonathan Zhou | Freshfields

Kelsie Knight | Holland & Knight

Chadé Severin | Kirkland

David Grubman | Sidley

Peter Jones | Sullivan & Cromwell

Adam Turteltaub | Willkie





Michigan

Emily Petroski | Jackson Lewis

Andrew J. Clopton | Jones Day

Theodore W. Seitz | Dykema

Adam Brody | Varnum

Adam Ratliff | Warner Norcross

Bishop A. Bartoni | Bush Seyferth



Native American

Max Spivak | Morongo Band of Mission Indians

Robert O. Saunooke | Singleton Schreiber

Travis W. Trueblood | Trueblood Law

Kimberly C. Gordy | BakerHostetler

James A. Lewis | Duane Morris

R. Lance Boldrey | Dykema

Rachel B. Saimons | Kilpatrick

Tierra Marks | Keegan Richardson

Elizabeth Bower | Hobbs Straus

Kristen Boyert | Peebles Bergin

Alex Cleghorn | Landye Bennett

T. Michael Andrews | The Ragnar Group





New Jersey

Anjana D. Patel | Baker Donelson

Linda R. Brower | Stevens & Lee

Jeffrey S. Jacobson | Faegre Drinker

Jason S. Kanterman | Fried Frank

Reymond E. Yammine | K&L Gates

Joshua S. Wirtshafter | Kennedys

Michelle Seldin Silverman | Morgan Lewis

Matthew J. Berns | Troutman

Jason Levine | Hangley Aronchick

Ryan S. Carlson | Nukk-Freeman & Cerra

Glenn V. Chew, Jr. | O'Toole Scrivo

David N. Cinotti | Pashman Stein



New York

Marian Waldmann Agarwal | Morrison Foerster

Wendy E. Cohen | Katten

Alvin Lee | King & Spalding

Sarah Gilbert | Crowell & Moring

Seth M. Rokosky | Duane Morris

Tim Howard | Freshfields

Mondaire Jones | Friedman Kaplan

Craig Leslie | Phillips Lytle

Skye Gao | Glenn Agre

Jana Gouchev | Gouchev Law





North Carolina

Matthew W. Wolfe | Baker Donelson

Amanda Nitto | Robinson Bradshaw

Kimberly Zirkle | Bradley Arant

David L. Brown | Goldberg Segalla

Rebecca K. Lindahl | Katten

Stephen R. Berlin | Kilpatrick

Steve Carey | Parker Poe

Scott Anderson | Womble Bond

Neil T. Bloomfield | Moore & Van Allen



Pennsylvania

Donald E. Haviland, Jr. | Haviland Hughes

Jasmeet K. Ahuja | Hogan Lovells

Gerald Lawrence | Lowey Dannenberg

Shannon McClure Roberts | Blank Rome

Kate Repko | Haynes Boone

Dana E. Feinstein | Polsinelli

Ryan McBride | Weber Gallagher

Eric H. Weitz | The Weitz Firm

Kyle Heisner | Hangley Aronchick

Francis G. Notarianni | Kleinbard

Nicholas Colella | Lynch Carpenter





Personal Injury & Medical Malpractice

Brian S. Colón | Singleton Schreiber

Victor M. Campos | Wilson Elser

Fiona J. Puglese | Brockstedt Mandalas

Audrey Siegel | Seeger Weiss

Michael P. McCready | McCreadyLaw

Joseph Ciaccio | Napoli Shkolnik

Justin VandenBout | Norton Rose Fulbright



Private Equity

Alain Dermarkar | A&O Shearman

Carl Bradshaw | Goodwin

Christopher M. Sheaffer | Reed Smith

Jihyun Chung | Cravath

Sijia Cai | Davis Polk

Jared Hershberg | Faegre Drinker

Ian Bushner | Freshfields

Keri Schick Norton | Kirkland

Jonathan A. Dhanawade | Mayer Brown

Evan Roberts | Milbank

Jonathan Rash | Ropes & Gray

Brian Gingold | Weil





Product Liability

Brett Schreiber | Singleton Schreiber

Frank Cruz-Alvarez | Arnold & Porter

Angela L. Angotti | Bowman and Brooke LLP

Greg Halperin | Covington

Shannon N. Proctor | Hollingsworth

Matthew Bush | Kirkland

Jonathan Tam | Paul Weiss

Erica Kubly | Seeger Weiss

Hildy Sastre | DLA Piper

Kate Swift | Bartlit Beck

Erin Ruben | Lee Segui

Asim M. Badaruzzaman | Sbaiti & Company



Real Estate

Terri Adler | Adler & Stachenfeld

Matthew Pohlman | Goodwin

Ana L. Tenzer | Hogan Lovells

Julia Schmidt | King & Spalding

Naheem J. Harris | Akerman

Saul Breskal | Blank Rome

Wesley O'Brien | Fried Frank

Gavin M. Loughlin | Greenberg Traurig

John C. Livingston | Kilpatrick

Elizabeth P. Levin | Manatt

Christopher N. Thatch | McGuireWoods

Erwin Dweck | Milbank

Rachel J. Lewis | Morgan Lewis

Jessica Fluehr | O'Melveny

LaVon M. Johns | Riley Safer

James O'Brien | Seyfarth

Danielle B. Schulweis | Sullivan & Cromwell

Dimitrios Tournas | Wiggin





Securities

Christopher Michael Viapiano | Sullivan & Cromwell

Jeremy Robinson | Bernstein Litowitz

Lauren A. Ormsbee | Labaton Keller

Olivia S. Choe | Milbank

Christine Schleppegrell | Morgan Lewis

Jane Norberg | Ogletree

Tamar A. Weinrib | Pomerantz

Robert A. Fumerton | Skadden

Matthew Kulkin | WilmerHale

Kerry Donovan | Winston & Strawn



Sports & Betting

Janine Anthony Bowen | BakerHostetler

Charles Farrell | Dentons

Kristine Marsilio | Duane Morris

Binta Niambi Brown | Manatt

Sarah K. Wake | McGuireWoods

Colin Cloherty | Wiley

Arthur Bryant | Arthur Bryant Law

Kate A. Sherlock | Archer & Greiner

Matthew I. W. Baker | Genova Burns

Richard Cooper | FanDuel





Tax Authority Federal

Frank Agostino | Kostelanetz LLP

S. Starling Marshall | Crowell & Moring

Shiukay Hung | DLA Piper

Erin Hines | Akerman

Elizabeth L. McGinley | Bracewell

Xenia Garofalo | Eversheds Sutherland

Leah Davis Patrick | Kirkland

Jeffrey A. Mannisto | Manatt

Sarah-Jane Morin | Morgan Lewis

Eric Nemeth | Varnum



Tax Authority International

Anne Gordon | National Foreign Trade Council

Carlos F. Ortiz | BakerHostetler

Lawrence Pollack | Hogan Lovells

Jennifer Lindy | Akerman

Megan Hall | Eversheds Sutherland

Anne Devereaux | Gibson Dunn

James Maynor | Greenberg Traurig

Chad M. Vanderhoef | Holland & Knight

Caroline H. Ngo | McDermott

Marcus Schmidbauer | Morgan Lewis

Eman Cuyler | Skadden

Moniza Syeda | Tolley-*





Tax Authority State & Local

Nathaniel Bessey | Brann & Isaacson

Jennifer Karpchuk | Holland & Knight

David Blum | Akerman

Charles Capouet | Eversheds Sutherland

Breen M. Schiller | Greenberg Traurig

DeAndré R. Morrow | Greenberg Traurig

Logan Gans | Holland & Knight

Lauren A. Ferrante | Kilpatrick

Michael J. Hilkin | McDermott

Will Gorrod | Morgan Lewis

Jeanette Moffa | Moffa Sutton

Richard Pomp | University of Connecticut School of Law

Jeremy Abrams | Abrams Tax Law



Telecommunications

Rodney Carter | Husch Blackwell

Edlira Kuka | DLA Piper

Katy J. Milner | Hogan Lovells

Rebekah Goodheart | Jenner & Block

John Jett | Kilpatrick

Alexandra N. Krasovec | Manatt

Loyaan Egal | Morgan Lewis

Douglas W. Dimitroff | Phillips Lytle

Joshua S. Turner | Wiley

Michael Hurwitz | Willkie

Andrew Jay Schwartzman | Benton Institute

Abram Shanedling | Sheppard





Texas

Emily Westridge Black | A&O Shearman

Elizabeth C. Brandon | Reed Smith

Isaac Villarreal | Dykema

Prerak Shah | Gibson Dunn

Elizabeth Ross Hadley | Greenberg Traurig

Brett Johnson | Winston & Strawn

Paul R. Gugliuzza | University of Texas School of Law

Jennifer Colimon | Botkin Chiarello Calaf

Dean Gresham | Gresham Law Group

Ben Major | Lanier Law Firm



Transportation

Joanne Rotondi | Hogan Lovells

Anita Mosner | Holland & Knight

Natalie L. Zagari | McGuireWoods

Kevin Lewis | Sidley

Jason Tutrone | Thompson Hine

Salman Shah | UB Greensfelder

Evan Katin-Borland | Kreindler & Kreindler

Scott Jalowiec | Uber





Trials

Steven L. Schleicher | Maslon LLP

Bradford Newman | Eversheds Sutherland

Bobby DiCello | DiCello Levitt

Anne E. Beaumont | Friedman Kaplan

Jordan Estes | Gibson Dunn

Jennifer Greenblatt | Goldman Ismail

Marchello D. Gray | Hollingsworth

Deanne Miller | Morgan Lewis

Tyree P. Jones | Polsinelli

Nimalka Wickramasekera | Winston & Strawn

Joseph Napoli | Napoli Shkolnik



Washington

Terri Sutton | Kennedys

Roger D. Wylie | Kilpatrick

Patty Eakes | Morgan Lewis

Tommy Tobin | Perkins Coie

Ashley Sherwood | Seyfarth

Angelo Calfo | Angeli & Calfo





White Collar

John Lauro | Lauro & Singer

Jacqueline Romero | BakerHostetler

Gejaa Gobena | Hogan Lovells

Fiona Moran | Davis Polk

Hillary D. Rightler | Kilpatrick

Sarah S. Mallett | Kirkland

Sagar K. Ravi | McDermott

Kalia M. Coleman | Riley Safer

Kenneth Polite | Sidley

Zachary R. Hafer | Simpson Thacher

Diana R. Shaw | Wiley

Joshua Naftalis | Pallas Partners







Law360 is pleased to announce the formation of its 2026 Editorial Advisory Boards.The editorial advisory boards provide feedback on Law360's coverage and expert insight on how best to shape future coverage.The members of Law360's 2026 Editorial Advisory Boards are:* - Tolley is part of LexisNexis Legal & Professional, a RELX company, which owns Law360.

