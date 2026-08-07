FTC Abandons Disparate Impact For Discrimination Cases
By Bryan Koenig ( August 7, 2026, 6:08 PM EDT) -- The Federal Trade Commission became the latest Trump administration agency Friday to swear off pursuing discrimination cases grounded in "disparate impact" on particular groups, arguing that alleging discrimination without specific discriminatory intent exceeds the FTC's authority and effectively requires companies to make decisions based on race....
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