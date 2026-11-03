5 Firms Build $400M Cannabis Merger
By Jade Martinez-Pogue ( November 3, 2026, 5:17 PM EST) -- Canada-based cannabis company Organigram Global Inc. on Tuesday announced plans to acquire Aurora Cannabis Inc. in a deal that values Aurora at CA$561 million ($400.7 million) and was built by five law firms....
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