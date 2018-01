UK Employers To Step Up De-Risking Of Pensions: Report

Law360, London (January 3, 2018, 12:52 PM GMT) -- Growing numbers of employers will move to “de-risk” their pension schemes in 2018, with the cost of deals to shift liabilities to insurance companies reaching their most affordable level since the 2008 financial crisis, a new report predicts.



Lane Clark & Peacock LLP said pension trustees and sponsors will be looking to shift risks attached to their defined benefit pension plans onto insurance companies as they seek to exploit prevailing market conditions and cut back their responsibilities.



"Conditions for de-risking...

