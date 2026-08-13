Anti-DEI Group Asks FTC To Probe Law Fellowship Program

By Dorothy Atkins ( August 13, 2026, 11:37 PM EDT) -- An advocacy organization against diversity, equity and inclusion initiatives filed an antitrust complaint with the Federal Trade Commission Wednesday, accusing Sponsors for Educational Opportunity of engaging in anticompetitive practices by allegedly colluding on DEI metrics and falsely advertising its program....
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