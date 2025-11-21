Try our Advanced Search for more refined results

3 Firms Guide American Healthcare REIT's Public Offering

By Isaac Monterose ( November 21, 2025, 6:53 PM EST) -- American Healthcare REIT Inc., guided by Sidley Austin LLP, announced a public offering for 8.1 million of its common stock shares, which are underwritten by Paul Hastings LLP-led RBC Capital Markets in a deal partially guided by Venable LLP, according to a U.S. Securities and Exchange Commission filing....

