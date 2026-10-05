Split 9th Circ. Backs Ex-GM Worker's $5M Bribery Conviction
By Lauren Berg ( October 5, 2026, 7:20 PM EDT) -- A split Ninth Circuit on Monday upheld a former General Motors Co. commodity manager's conviction for soliciting a $5 million cash bribe from an auto parts supplier in return for ensuring it secured a $100 million contract....
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